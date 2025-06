Piątek 6 czerwca 2025 Dune: Awakening debiutuje z techniką DLSS 4. F1 25 wykorzystuje DLSS 4 oraz path tracing

Autor: Adam | 16:05 Gra Dune: Awakening dostępna jest od dzisiaj dla nabywców edycji Deluxe i Ultimate. Od dnia premiery wykorzystuje technikę DLSS 4 z funkcją Multi Frame Generation, która znacząco podnosi płynność rozgrywki. Miłośnicy gier wyścigowych od kilku dni mogą robić karierę kierowcy w F1 25, oferującej path tracing oraz pełne wsparcie zestawu technik DLSS, w tym Ray Reconstruction i Multi Frame Generation. Dune: Awakening od Funcom przenosi graczy do niesamowicie odwzorowanej planety Arrakis, świata stworzonego przez Franka Herberta, ożywionym w filmach przez Denisa Villeneuve’a i Legendary Entertainment. Gra jest już dostępna dla posiadaczy edycji Deluxe i Ultimate, a oficjalna premiera zaplanowana jest na 10 czerwca.



Tytuł wykorzystuje technikę DLSS 4 z funkcjami Multi Frame Generation, DLSS Frame Generation, DLSS Super Resolution oraz NVIDIA Reflex. Ta ostatnia redukuje opóźnienia systemowe nawet o 50%. Dodatkowo, za pomocą narzędzia NVIDIA App, gracze mogą skorzystać w przypadku techniki DLSS Super Resolution z zaawansowanego modelu Transformer, co przekłada się na jeszcze lepszą jakość obrazu. Aktywacja techniki DLSS 4 z funkcją Multi Frame Generation w połączeniu z DLSS Super Resolution pozwala na średnio 4,9-krotny wzrost liczby wyświetlanych klatek na sekundę w rozdzielczości 4K przy maksymalnych ustawieniach graficznych, zapewniając wyjątkowo płynną i efektowną rozgrywkę.



F1 25 od EA SPORTS to najnowsza odsłona oficjalnej serii mistrzostw świata FIA Formuły 1. Wersja PC oferuje efekty oparte na path tracingu, które znacząco podnoszą realizm i immersję, przenosząc wyścigi na zupełnie nowy poziom wizualny. Dzięki kartom graficznym GeForce RTX gracze mogą aktywować technikę DLSS Ray Reconstruction, która zastępuje tradycyjne denoisery ray tracingu i path tracingu zunifikowanym modelem AI. Rozwiązanie to zwiększa wierność efektów graficznych i stabilność obrazu, oferując użytkownikom wszystkich kart GeForce RTX jeszcze bardziej spektakularne doznania wizualne. Aby zapewnić płynność rozgrywki i maksymalną liczbę wyświetlanych klatek na sekundę, posiadacze kart GeForce RTX serii 50 mogą skorzystać z techniki DLSS 4 z funkcją Multi Frame Generation, natomiast właściciele kart GeForce RTX serii 40 mają do dyspozycji technikę DLSS Frame Generation. Wszyscy użytkownicy kart GeForce RTX mogą skorzystać z techniki DLSS Super Resolution, która dodatkowo poprawia jakość obrazu. Kombinacja techniki DLSS 4 z funkcjami Multi Frame Generation, DLSS Ray Reconstruction oraz DLSS Super Resolution pozwala na średnio aż 7,9-krotny wzrost płynności rozgrywki na kartach GeForce RTX serii 50 w rozdzielczości 4K, przy ustawieniach Ultra High i włączonym path tracingu podczas emocjonującego wyścigu nocą na mokrym torze w Bahrajnie z udziałem 20 samochodów.



NVIDIA ogłosiła także start nowej edycji konkursu #GeForceSummer z RTX, która w tym roku powraca z jeszcze większym rozmachem. Śledząc profile GeForce w mediach społecznościowych, gracze mogą na bieżąco poznawać szczegóły dotyczące nagród i zasad udziału. W tegorocznej edycji do wygrania są m.in. karty graficzne GeForce RTX serii 50, laptopy oraz monitory G-SYNC. Przewidziano także wiele dodatkowych nagród, które będą sukcesywnie ogłaszane aż do zakończenia konkursu w sierpniu.



Zapowiedziano ponadto akcję RTX Watch & Win. Podczas największych wydarzeń, takich jak Summer Game Fest, gdy tylko pojawią się nowe zwiastuny gier, uczestnicy będą mieli szansę wygrać karty podarunkowe Steam.













