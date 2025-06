Piątek 6 czerwca 2025 Nowe urządzenie do przechowywania danych – DiskStation DS425+

Autor: Adam | 16:16 Synology ogłosiło wprowadzenie na rynek DS425+, kompaktowego rozwiązania do przechowywania danych z 4 zatokami. 4-zatokowy DS425+ zapewnia stałą konfigurację pamięci masowej do 80 TB surowych danych, idealną dla wdrożeń na mniejszą skalę z jednolitymi wymaganiami dotyczącymi przechowywania. W zakresie łączności sieciowej, DS425+ posiada port 2.5GbE oraz port 1GbE RJ-45. Dodatkowo obsługuje dyski M.2 NVMe SSD do buforowania SSD lub wysokowydajnego all-flash.



"DS425+ oferuje niezwykłą wydajność i możliwości w stosunku do swojego rozmiaru," powiedział Michael Wang, Menedżer Produktu w Synology. "Są idealnym wyborem dla użytkowników z określonymi potrzebami w zakresie przechowywania, którzy nadal chcą korzystać z zalet scentralizowanego przechowywania."





DS425+ został zaprojektowany jako system pełnofunkcyjny, aby zapewnić spójną wydajność i niezawodność z dyskami twardymi Synology. Podąża za starannie dobranym ramowym systemem zgodności dysków, wspieranym przez ponad 7 000 godzin rygorystycznych testów. Aby zapewnić optymalną integrację i długoterminową niezawodność, DSM na DS425+ wymaga kompatybilnych dysków twardych* do instalacji.





Zasilane przez DiskStation Manager (DSM) firmy Synology, te systemy oferują wszechstronne funkcje, aby sprostać różnorodnym potrzebom zarządzania danymi biznesowymi. Synology Drive przekształca system w prywatną chmurę, umożliwiając dostęp międzyplatformowy i synchronizację między lokalizacjami dla rozproszonych zespołów. Active Backup Suite zapewnia kompleksową ochronę dla urządzeń Windows, Linux i MacOS, maszyn wirtualnych i kont w chmurze, z elastycznymi opcjami tworzenia kopii zapasowych poza siedzibą. Surveillance Station oferuje skalowalne zarządzanie wideo i zapewnia inteligentną analizę w czasie rzeczywistym w celu ochrony zasobów fizycznych.



DS425+ będzie dostępny w cenie około 2600 zł (MSRP, cena detaliczna z VAT) od 4 czerwca 2025 roku poprzez sieć partnerów i sprzedawców Synology na całym świecie.









Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.