PocketBook Verse Lite (model PB619) - czytnik e-booków dla codziennego użytkownika

Autor: Adam | 07:17 PocketBook Verse Lite (edycja PB619) to propozycja z 2025 roku, która łączy podstawowe funkcje z udogodnieniami wpływającymi na komfort codziennego czytania. Urządzenie zostało wyposażone w 6-calowy ekran E Ink Carta o rozdzielczości 758 × 1024 piksele i zagęszczeniu 212 PPI. Technologia SMARTlight umożliwia korzystanie z regulowanego podświetlenia, co przydaje się zarówno w nocy, jak i przy słabym świetle. Czytnik wspiera łączność Wi-Fi oraz przesyłanie plików przez Dropbox i chmurę PocketBook. Model oparto na systemie Linux i procesorze Dual Core, a jego waga wynosi zaledwie 170 gramów. Mimo niewielkich rozmiarów oferuje obsługę wielu formatów plików oraz podstawowe aplikacje dodatkowe. Brak slotu microSD może ograniczyć niektórych użytkowników, ale 8 GB pamięci powinno wystarczyć do codziennej lektury.



PocketBook – historia producenta



Firma PocketBook została założona w 2007 roku i od początku skupia się na tworzeniu czytników e-booków wykorzystujących technologię E Ink. Siedziba przedsiębiorstwa znajduje się w Szwajcarii, a jego produkty dostępne są w wielu krajach Europy. Marka znana jest z otwartego podejścia do formatów i niezależności od zamkniętych ekosystemów. Model Verse Lite PB619 kontynuuje tę tradycję, oferując prostotę obsługi, wsparcie dla DRM i integrację z popularnymi platformami jak Legimi czy Empik Go.





Ekran i komfort czytania



Czytnik wyposażono w 6-calowy, pojemnościowy ekran dotykowy E Ink Carta o rozdzielczości 758 × 1024 i gęstości 212 PPI. Obsługuje 16 odcieni szarości i zapewnia wyraźne wyświetlanie tekstu nawet przy małych rozmiarach czcionki. Technologia SMARTlight pozwala na regulację intensywności i temperatury podświetlenia, co zwiększa komfort korzystania z urządzenia w różnych warunkach oświetleniowych. Intensywność podświetlenia ekranu możemy reglować suwakiem, lub ustawić automatycznie dostosowaną wartość do warunków otoczenia. Ekran ma bardzo duże kąty widzenia, dzięki czemu czytanie tekstu jest bardzo komfortowe. Główna obsługa odbywa się przez ekran dotykowy, natomiast dolna krawędź urządzenia mieści przycisk zasilania – jedyny fizyczny element sterowania. Obok znajduje się również port USB-C. PocketBook Verse Lite PB619 dobrze radzi sobie z popularnymi formatami przystosowanymi do e-booków, takimi jak EPUB, MOBI czy FB2 – tekst w tych formatach skalowany jest płynnie, a układ strony dostosowuje się do wielkości czcionki. Mniej wygodne może być natomiast czytanie tradycyjnych plików PDF, zwłaszcza tych zawierających wiele kolumn lub grafik – skanowanie i powiększanie stron działa wolniej, a automatyczne dopasowanie treści bywa ograniczone. Czytnik umożliwia powiększanie dokumentów, ale ze względu na rozmiar ekranu i specyfikę formatu PDF, komfort czytania może być niższy niż w przypadku formatów stricte e-bookowych.



Specyfikacja techniczna i łączność



PocketBook Verse Lite PB619 korzysta z dwurdzeniowego procesora 2×1 GHz i 512 MB pamięci RAM. Wbudowana pamięć wewnętrzna to 8 GB (z czego część zajęta przez system). Brak slotu microSD oznacza, że pamięci nie można rozbudować. Urządzenie oferuje łączność Wi-Fi 2.4 GHz i port USB-C do ładowania oraz przesyłania danych. Bateria o pojemności 1000 mAh według producenta pozwala na użytkowanie nawet przez miesiąc, zależnie od sposobu korzystania i ustawień podświetlenia.



System i obsługiwane formaty



System operacyjny oparty na Linuxie (wersja 3.10.65) obsługuje szeroki zakres formatów plików. PocketBook PB619 radzi sobie z e-bookami w formatach EPUB, MOBI, PDF, DOCX, FB2 i innych, a także z dokumentami zabezpieczonymi Adobe DRM i LCP DRM. Urządzenie wspiera również przeglądanie grafik (JPEG, PNG, TIFF, BMP), jednak bez możliwości powiększenia w wysokiej rozdzielczości. Preinstalowane są 11 słowników, a kolejne 42 można pobrać bezpłatnie. Pozostałę zainstalowane aplikacje to m.in. czytnik RSS, ramka na zdjęcia (można ustawić w pionie lub poziomie i ustalić tempo zmieniania się zdjęć) kalkulator, narzędzie do rysowania (Scribble) oraz gry logiczne w postaci Sudoku, pasjansa i szachów.



Budowa i ergonomia



Kompaktowe wymiary 108 × 156 × 7,6 mm i niska waga 170 g czynią ten model wygodnym w codziennym użytkowaniu. Obudowa w ciemnoszarym kolorze wykonana jest z lekkiego tworzywa, które dobrze leży w dłoni i nie ślizga się podczas czytania. Na dolnej krawędzi umieszczono jedyny przycisk fizyczny – odpowiada on za włączanie i wyłączanie urządzenia. Kiedy urządzenie jest włączone przycisk jest delikatnie podświetlany. Na dolnej krawędzi, tylko po lewej stronie znajduje się port USB-C. W zestawie użytkownik otrzymuje kabel USB-C, instrukcję, gwarancję oraz opakowanie.



Wnioski końcowe



PocketBook Verse Lite PB619 (2025) to podstawowy model czytnika, który oferuje przemyślane funkcje przy zachowaniu prostoty użytkowania. Nadaje się dla osób poszukujących lekkiego urządzenia z podświetleniem, Wi-Fi i dobrą kompatybilnością z formatami. Nie zastąpi bardziej rozbudowanych modeli do pracy z tekstem czy materiałami graficznymi, ale jako sprzęt do codziennej lektury spełnia swoje zadanie. Z ograniczoną pamięcią i bez slotu microSD, warto dobrze zaplanować korzystanie z dostępnego miejsca. Dla wielu użytkowników będzie to jednak wystarczające rozwiązanie do czytania e-booków i prostych dokumentów. W czerwcu 2025 roku PocketBook Verse Lite PB619 dostępny jest w oficjalnym sklepie producenta w cenie 449 zł. Zobacz produkt na stronie producenta.



Zalety:



6-calowy ekran E Ink Carta z podświetleniem SMARTlight

Obsługa szerokiej gamy formatów (EPUB, PDF, MOBI, DOCX i inne)

Wi-Fi 2,4 GHz oraz usługi Dropbox, Send-to-PocketBook i chmura

Wbudowane słowniki i aplikacje dodatkowe

USB-C do ładowania i transmisji danych

System oparty na otwartej platformie Linux

Lekka konstrukcja i wygodne wymiary



Wady:



Brak slotu microSD do rozszerzenia pamięci

Brak etui w zestawie

Brak obsługi plików audio i funkcji Bluetooth

Brak fizycznych przycisków zmiany stron

Podstawowa moc obliczeniowa – nie jest demonem prędkości



