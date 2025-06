Poniedziałek 9 czerwca 2025 AMD ma dwa nowe procesory dla konsol przenośnych

Autor: Wedelek | 06:02 AMD rozszerzyło swoją serię procesorów Z2 znanych z przenośnych konsol do gier o dwa nowe układy: Ryzen AI Z2 Extreme oraz Ryzen Z2 A. Zacznijmy od tego, że mimo zbliżonego nazewnictwa oba te układy dzieli niemal wszystko. I tak, Ryzen AI Z2 Extreme to w zasadzie to samo co Ryzen Z2 Extreme, z tą różnicą, że dodano do niego NPU o wydajności 50 TOPS do przyspieszania zadań związanych ze sztuczną inteligencją. Mamy więc 8 rdzeni Zen 5 z obsługą 16 wątków, GPU na RDNA 3.5 zbudowany z 16 jednostek CU oraz kontroler pamięci LPDDR5X-8000.



Z kolei Ryzen Z2 A, to w zasadzie odgrzewany kotlet pamiętający czasy SoC ze Steam Deka. Wyposażono go w czterordzeniowy i ośmiowątkowy procesor na bazie leciwej już architektury Zen 2, układ graficzny oparty na RDNA 2 z zaledwie ośmioma jednostkami CU oraz kontroler pamięci LPDDR5-6400. Plusem jest zakres TDP od 6 do 20 watów, co sugeruje, że urządzenia oparte na tym układzie mogą oferować lepszy czas pracy na baterii. Zakładając, rzecz jasna, że producenci wsadzą do nich akumulatory o podobnej pojemności jak w droższych modelach z serii Z2.









Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.