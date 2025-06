Poniedziałek 9 czerwca 2025 Spadki wśród producentów układów scalonych

Autor: Wedelek | źródło: Trend Force | 06:19 TrendForce opublikował raport dotyczący sytuacji na rynku producentów scalonych za pierwszy kwartał 2025 roku. Wynika z niego, że globalny rynek odnotował spadek przychodów o 5,4% kwartał do kwartału, osiągając poziom 36,4 miliarda dolarów. Skala spadku została złagodzona przez wzmożone zamówienia klientów tuż przed wygaśnięciem amerykańskich zwolnień z ceł oraz utrzymujące się wsparcie popytu ze strony chińskich subsydiów konsumenckich.



Wśród największych graczy najlepiej poradziły sobie chińskie firmy SMIC i Nexchip, które dzięki wcześniejszemu gromadzeniu zapasów i subsydiom zwiększyły swoje przychody. Z kolei Samsung Foundry i GlobalFoundries zanotowały wyraźne spadki, głównie z powodu ograniczonego wpływu chińskich subsydiów oraz amerykańskich restrykcji na zaawansowane procesy produkcyjne.





W kolejnych miesiącach branża spodziewa się wygaśnięcia efektu przyspieszonych zamówień wywołanych cłami, jednak chińskie subsydia, przygotowania do premier nowych smartfonów oraz stabilny popyt na układy AI i HPC mogą pomóc w odbiciu przychodów największych firm wytwarzających układy scalone.









