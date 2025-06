Poniedziałek 9 czerwca 2025 Nvidia w górę, AMD w dół, a Intel praktycznie nie istnieje

Autor: Wedelek | 06:41 Jon Peddie Research opublikował najnowszy raport dotyczący rynku kart graficznych. Wynika z niego, że w segmencie dedykowanych układów graficznych Nvidia została w zasadzie monopolistą, osiągając imponujący, 92-procentowy udział w rynku. Tym samym zieloni umocnili swoją pozycję, zwiększając swój stan posiadania względem poprzedniego kwartału o 8,5 punktu procentowego. W tym samym okresie udział AMD spadł do zaledwie 8% (spadek o 7,3 pkt), natomiast sprzedaż Intela w zasadzie się załamała - firma straciła 1,2 pkt i jej udział był bliski 0%.



Sukces NVIDII to efekt premiery kart RTX serii 50, połączony z dość późną premierą kart AMD z RDNA 4, które pojawiły się stosunkowo późno. Z kolei kartom Intel Battlemage Arc nie pomogła ograniczona dostępność i niskie zainteresowanie w segmencie mainstream.





W Q1 2025 rynek PC GPU (wliczając zintegrowane układy) skurczył się o 12% kwartał do kwartału, do poziomu 68,8 mln sztuk, przy czym sprzedaż desktopowych GPU spadła o 16%, a mobilnych o 10%. W tym czasie udział NVIDII w całym rynku GPU wzrósł o 3,6 pkt, AMD spadł o 1,6 pkt, a Intela o 2,1 pkt. Wśród wszystkich sprzedanych kart 9,2 mln sztuk to karty AIB (dedykowane).



Jon Peddie Research prognozuje, że rynek dedykowanych akceleratorów będzie się kurczył w tempie 10,3% rocznie do 2028 roku. Jednocześnie szacuje się, że za 3 lata nawet 86% komputerów stacjonarnych ma być wyposażonych w dedykowaną kartę graficzną.









