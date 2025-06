Poniedziałek 9 czerwca 2025 Kolejna wzmianka o procesorach EPYC Venice

Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 06:45 Dziś rano w mediach społecznościowych InstLatX64 pojawiły się cztery identyfikatory procesorów: B50F00, B90F00, BA0F00 oraz BC0F00, które mają być powiązane z nadchodzącymi układami na rdzeniach Zen6. InstLatX64 twierdzi, że identyfikator "B50F00" wraz z nazwą kodową "Weisshorn" jest powiązany z następcą obecnej serii serwerowych procesorów EPYC "Turin" (wewnętrznie określanych jako "Breithorn"). Jest to już kolejna informacja o CPU z Zen 6 jaka pojawiła się w ostatnich tygodniach.



Raptem kilka dni temu w beta-wersji AIDA64 odnaleziono wpisy dotyczące CPU przeznaczonych do komputerów stacjonarnych, serwerów i urządzeń mobilnych.



Z koli w połowie kwietnia 2025 roku dr Lisa Su ogłosiła, że EPYC "Venice" będzie pierwszym procesorem dla rynku HPC wyprodukowanym w procesie technologicznym TSMC 2 nm (N2). Zgodnie z planem debiut układów "Venice" przewidziany jest na 2026 rok.



No dobrze, a co z pozostałymi z wymienionych identyfikatorów? Otóż według InstLatX64 i innych obserwatorów rynku, niektóre z nich są związane z układami "Venice-Dense", podczas gdy pozostałe dotyczą akceleratorów Radeon Instinct.









