Diamond Rapids oraz Clearwater Forest - nowe informacje o pogromcach EPYCów

Autor: Wedelek | źródło: WCCFTech | 06:50 Tracący grunt pod nogami Intel szykuje nam w przyszłym roku prawdziwą rewolucję na rynku serwerów. Chodzi o dwie nowe rodziny CPU: Diamond Rapids oraz Clearwater Forest, Pierwsza z nich, czyli Diamond Rapids będzie bazować na rdzeniach Panther Cove-X wytwarzanych w litografii Intel 18A (1,8nm) z wykorzystaniem technologii wielowarstwowej o nazwie Foveros Direct. Układy te zaoferują wsparcie dla 96 linii PCIe 5.0 oraz 12-kanałowego kontrolera pamięci DDR5, który obsłuży moduły pracujące z efektywną częstotliwością od 6400 MT/s do nawet 8800 MT/s - zależnie od konkretnego modelu i liczby obsadzonych kanałów.



Nowe procesory mają być obsadzane w gnieździe LGA 9324, które jak sama nazwa wskazuje będzie mieć aż 9324 aktywne piny, a z dodatkowymi stykami może ich być nawet ponad 10 000. Tak wysoka liczba pinów ma umożliwić obsługę większej liczby kanałów pamięci, zwiększenie przepustowości I/O oraz potencjalnie wyższą liczbę rdzeni i TDP nawet do 700 W. W praktyce wartość ta ma być jednak niższa, ale i tak przewiduje się, że topowe modele będą wymagały zaawansowanych systemów chłodzenia, zdolnych odprowadzić nawet 660 W ciepła.



Druga z wymienionych dziś serii, czyli Clearwater Forest ma w całości bazować na energooszczędnych rdzeniach Darkmont (E-Core), których ma być w sumie maksymalnie 288. Układy te również mają korzystać z technologii Foveros i litografii 18nm, a ich debiut przewidziano na przyszły rok.









