Poniedziałek 9 czerwca 2025 Chińczycy lutują pamięci GDDR7 w RTXach 5090 obchodząc przy tym sankcje USA

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 07:07 Wyrzucisz Chińczyka drzwiami to wejdzie oknem. Tak można by było podsumować aktualną sytuację na rynku elektroniki i jak mieszkańcy państwa środka omijają sankcje USA na układy scalone. Niedawno na ich lokalnym rynku pojawiły się Samsung GDDR7 24 Gbit o pojemności 3GB na moduł. Układy te powinny trafiać tylko do konkretnych producentów OEM, ale w praktyce można je normalnie nabyć na rynku detalicznym w cenie 72,50 juana (ok. 10 USD) za chip.



To z kolei otwiera zupełnie nowe możliwości dla entuzjastów z maszynkami BGA, zwłaszcza tych, którzy mają dostęp do RTXów 5090. Teoretycznie za równowartość 160 dolarów można zwiększyć pamięć takiej karty aż o 50% - do 48 GB i opchnąć z zyskiem do firm budujących farmy AI.



Warto zaznaczyć, że szara strefa rynku RTX 5090 w Chinach działa w całkowitym oderwaniu od amerykańskich ograniczeń eksportowych, które zabraniają sprzedaży oryginalnych RTX 5090 na tamtejszym rynku. Oficjalnie NVIDIA oferuje chińczykom model RTX 5090D z wykastrowanymi możliwościami AI, ale w praktyce firmy często obchodzą zakazy importowe i kładą rękę na w pełni odblokowanych akceleratorach.



Popyt na pełnoprawne RTX 5090 jest jednak tak duży, że karty te trafiają do Chin nieoficjalnymi kanałami, osiągając na czarnym rynku ceny od 5000 do nawet 10 000 dolarów. Potem trafiają do osób, które je tuningują i tak właśnie powstają potworki, które finalnie oferują większe możliwości niż karty, które można nabyć oficjalnie.









