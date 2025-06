Środa 11 czerwca 2025 Nvidia pomoże zbudować unijne AI

Autor: Wedelek | 06:38 Podczas imprezy GTC Paris Nvidia ogłosiła nawiązanie współpracy z czołowymi europejskimi twórcami modeli AI oraz dostawcami chmurowymi w celu przyspieszenia rozwoju sztucznej inteligencji w regionie. Wśród partnerów z którymi współpracują zielonii znalazły się m.in. Barcelona Supercomputing Center, polski Bielik.AI, Dicta, H Company, Domyn, LightOn, NAISS, KBLab, Technology Innovation Institute, University College London, University of Ljubljana oraz UTTER. Wymienione firmy korzystać z Nemotrona w celu rozwoju własnych AI.



Nemotron to rodzina zaawansowanych modeli językowych (LLM) opracowanych przez firmę NVIDIA, stworzonych z myślą o zastosowaniach agentowej sztucznej inteligencji w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.



Opracowane w ten sposób modele mają być otwarto źródłowe i stanowić fundament zintegrowanego europejskiego ekosystemu AI, odzwierciedlającego lokalne języki i kultury. Modele będą wspierać 24 oficjalne języki UE, a także specjalizować się w językach narodowych i lokalnych. Przedsiębiorstwa będą mogły korzystać z tych rozwiązań m.in. poprzez platformę Perplexity. W planach jest też integracja z Hugging Face i chmurą DGX Cloud Lepton.



Pierwsze owoce zawiązanej współpracy mają trafić w nasze ręce jeszcze w tym roku, a więc ekspresowo. Oczywiście o ile nie będzie opóźnień.









