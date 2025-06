Środa 11 czerwca 2025 TSMC zatrzymuje budowę Fabów w Azji i Europie

Autor: Wedelek | źródło: Toms Hardware | 06:48 (1) W odpowiedzi na spowolnienie popytu na rynku półprzewodników TSMC dokonało rewizji swojej polityki inwestycyjnej. Firma zdecydowała się na wstrzymanie budowy fabryk w Europie oraz Azji, w tym Fab 2 w Japonii i chce mocniej skupić się na USA. Jest to podyktowane między innymi gorszymi wynikami FABu 1 w Japonii i spadkami w niemieckim sektorze motoryzacyjnym. Jednocześnie TSMC przyspiesza budowę zakładu Fab 21 w Arizonie, gdzie powstawać będą najnowocześniejsze układy w technologiach A16 i N2.



Firma postanowiła dorzucić dodatkowe 100 miliardów dolarów do inwestycji w USA, przyspieszając realizację budowy FAB 21 o 6 miesięcy. Docelowo nowy obiekt ma osiągnąć pełną sprawność w 2030 roku stając się jedną z najnowocześniejszych fabryk koncernu. TSMC zapowiedziało też dalsze inwestycje w placówki na Tajwanie, które nadal mają stanowić ważną część działalności.





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.



K O M E N T A R Z E

TSMC zatrzymuje (autor: Conan Barbarian | data: 11/06/25 | godz.: 15:39 )

Tak, coś tam ledwie zwolniło i już STOP.

W Europie to się nie dziwię, gdyż kołchoz nie potrzebuje takich rzeczy.

Pięknie, Chiny niczego nie zatrzymają, grzeją do przodu aż miło. Niebawem 25 minut TSMC dobiegnie końca.



D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.