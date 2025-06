Piątek 13 czerwca 2025 Koniecznie sprawdź laptopa MSI Modern 15 H C13M-202PL! Teraz dostępny w niższej cenie

Autor: Adam | 14:38 Notebook MSI Modern 15 H C13M-202PL to propozycja dla użytkowników poszukujących urządzenia do codziennego użytku. Sprawdza się przy pracy biurowej, nauce, obsłudze aplikacji chmurowych i wideokonferencji. W dniach 13-16 czerwca 2025 r. model objęty jest promocją w ramach Weekendu Kodów Rabatowych, w której jego cena wynosi 2699 zł. Dodatkowo kwalifikuje się do zakupu pakietu Norton na 5 urządzeń w promocyjnej cenie 69,99 zł. W artykule przyglądamy się bliżej specyfikacji, funkcjom i potencjalnym zastosowaniom tego notebooka.



MSI Modern 15 H C13M-202PL to laptop zaprojektowany z myślą o użytkownikach, którzy szukają sprzętu do codziennych zadań. Wyróżnia się kompaktową konstrukcją, ekranem o przekątnej 15,6 cala oraz relatywnie niską wagą (1,9 kg). Zastosowanie procesora Intel Core i5-13420H pozwala na płynną pracę w środowisku Windows 11 Home, a 16 GB pamięci RAM zwiększa komfort korzystania z wielu aplikacji jednocześnie. Urządzenie może pełnić funkcję podstawowego komputera domowego, sprzętu do nauki czy stanowiska do pracy zdalnej. Sprawdzi się również w sytuacjach wymagających większej mobilności, np. w podróży służbowej.







Procesor Intel Core i5-13420H to jednostka z ośmioma rdzeniami (cztery wydajnościowe i cztery energooszczędne), wspierana przez technologię Intel Hyper-Threading. Układ osiąga taktowanie do 4,6 GHz, co zapewnia zrównoważoną wydajność w zadaniach biurowych, korzystaniu z internetu czy prowadzeniu spotkań online. Procesor współpracuje ze zintegrowanym układem graficznym Intel Iris Xe, który obsługuje podstawowe zadania multimedialne, w tym odtwarzanie filmów w wysokiej rozdzielczości, edycję zdjęć czy prostą obróbkę wideo.



Ekran o przekątnej 15,6 cala i rozdzielczości Full HD (1920 x 1080 pikseli) został oparty na matrycy IPS. Technologia ta oferuje szerokie kąty widzenia oraz równomierne podświetlenie, co jest przydatne podczas pracy w zespole, oglądania filmów czy prezentacji treści. Matowe wykończenie matrycy ogranicza odbicia światła, co sprzyja pracy w różnych warunkach oświetleniowych, również przy sztucznym świetle lub w pobliżu okna.



Ważnym elementem specyfikacji jest pamięć RAM – 16 GB DDR4 – umożliwiająca swobodną pracę z wieloma aplikacjami jednocześnie. Taka konfiguracja będzie wystarczająca do pracy z edytorami tekstu, arkuszami kalkulacyjnymi, aplikacjami do komunikacji czy przeglądarką z wieloma otwartymi kartami. Wbudowany dysk SSD NVMe o pojemności 512 GB zapewnia szybki dostęp do danych i sprawne uruchamianie systemu operacyjnego oraz aplikacji. Taki nośnik danych cechuje się dużą odpornością na wstrząsy, co zwiększa bezpieczeństwo użytkowania w podróży.



Wydajność baterii zależy od intensywności użytkowania, ale przy typowej pracy biurowej urządzenie jest w stanie działać przez kilka godzin bez potrzeby podłączania do ładowarki. Zastosowany akumulator litowo-polimerowy ma pojemność 3-komorową, co stanowi kompromis pomiędzy czasem pracy a wagą laptopa. Zasilacz o mocy 65 W dołączony do zestawu pozwala na szybkie uzupełnienie energii.



Laptop dostępny jest z preinstalowanym systemem operacyjnym Windows 11 Home, co pozwala od razu rozpocząć pracę bez konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania. Użytkownicy mogą również skorzystać z pakietu zabezpieczeń Norton na 5 urządzeń, który w ramach aktualnej akcji dostępny jest w cenie 69,99 zł. Taki pakiet może być przydatny zwłaszcza osobom przechowującym dane służbowe, hasła czy pliki osobiste na wielu urządzeniach.



Warto zaznaczyć, że w dniach 13-16 czerwca 2025 roku model MSI Modern 15 H C13M-202PL objęty jest promocją w ramach Weekendu Kodów Rabatowych, podczas której jego cena wyniesie 2699 zł. Oferta ta może być interesująca dla osób planujących zakup nowego laptopa do pracy zdalnej, nauki lub codziennego użytku domowego.



Podsumowując, MSI Modern 15 H C13M-202PL to model skierowany do szerokiego grona użytkowników, którym zależy na uniwersalnym laptopie. Konfiguracja oparta na procesorze Intel Core i5 13. generacji, 16 GB RAM i szybkim dysku SSD pozwala na płynne działanie systemu i aplikacji. Obecność matrycy IPS Full HD, Wi-Fi 6, USB-C oraz lekkiej konstrukcji sprzyja mobilności i wygodzie użytkowania. Nie zwlekaj i sprawdź ten model już dziś.





