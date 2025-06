Środa 11 czerwca 2025 TSMC opracowało technologię produkcji kwadratowych wafli krzemowych

Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 06:53 Aktualnie układy scalone są umieszczane na okrągłych waflach, co sprawia, że produkcja większych chipów staje się droga, bo im są większe tym mniej da się ich upakować. Ponadto spora część wafla jest po prostu wyrzucana do kosza, co też wpływa na jednostkowy koszt całego przedsięwzięcia. Dlatego też TSMC od kilku lat pracowało nad techniką, która pozwalałaby na wykorzystanie kwadratowych wafli kwadratowych zamiast okrągłych. Trud nie poszedł na marne i wreszcie mamy w tej dziedzinie przełom.



Nowa technologia o nazwie CoPoS (Chips on Panel on Substrate) pozwala nie tylko produkować chipy na kwadratowych kawałkach krzemu, ale też możliwe stało się wytwarzanie większych układów. Teraz będzie można tworzyć chipy o wymiarach nawet 310 × 310 mm i większych. Dla porównania moduły CoWoS mogły mieć maksymalnie 120 × 150 mm.



TSMC twierdzi, że przejście z okrągłych wafli na prostokątne panele zwiększy dostępną powierzchnię ponad pięciokrotnie, umożliwiając integrację większej liczby stosów pamięci HBM, chipletów I/O oraz rdzeni obliczeniowych w jednym pakiecie.



Zapowiedziano, że pilotażowa linia kwadratowych wafli PLP (panel-level packaging) CoPoS trafi do masowej produkcji w spółce zależnej Visionchip już w 2026 roku. TSMC daje sobie rok czasu na dopracowanie procedur. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to pod koniec 2028 lub na początku 2029 roku ruszy masowa produkcja w placówce Chiayi AP7.



Wiadomo już, że pierwszym partnerem TSMC ma być Nvidia, która chce produkować w CoPoS akceleratory dla AI.









