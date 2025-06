Piątek 13 czerwca 2025 Sprawdź telewizor PHILIPS 50PUS8209! Wyjątkowy model QLED z Ambilight w promocji z kodem rabatowym

Autor: Adam | 14:42 Telewizor PHILIPS 50PUS8209 to model wyposażony w 50-calowy ekran QLED, system Ambilight oraz wsparcie dla Dolby Atmos. Od 13 czerwca 2025 na stronie Media Expert rusza Weekend kodów rabatowych. W jego ramach ten model będzie dostępny w cenie 1799 zł z kodem WEEKEND. Spiesz się – promocja trwa do 16.06!



Dodatkowo telewizor kwalifikuje się do promocji tańszy soundbar Philips. Wystarczy wpisać kod P-25321, by cena soundbara została obniżona o 30%.



PHILIPS 50PUS8209 to model wyposażony w 50-calowy wyświetlacz QLED o rozdzielczości 3840 x 2160 pikseli (4K UHD). Technologia QLED pozwala na uzyskanie szerokiej palety barw, a ekran o jasności 400 nitów wspiera formaty HDR10, HLG oraz Dolby Vision. Panel pracuje z odświeżaniem 60 Hz, co w codziennym użytkowaniu sprawdza się zarówno w treściach filmowych, jak i podczas transmisji sportowych.







Telewizor działa w oparciu o system operacyjny Titan OS, który zapewnia dostęp do popularnych aplikacji streamingowych, w tym YouTube, Netflix, Amazon Prime Video czy Rakuten TV. Interfejs systemu został zaprojektowany z myślą o intuicyjnej nawigacji. Użytkownicy mogą korzystać również z funkcji asystenta głosowego oraz wbudowanego Wi-Fi i Bluetooth.



Cechą wyróżniającą ten model jest trójstronny system podświetlenia Ambilight. Diody LED umieszczone za ekranem emitują światło w kolorystyce zbliżonej do wyświetlanego obrazu, rozszerzając go wizualnie na ścianę za telewizorem. Ambilight wpływa na atmosferę podczas oglądania i może być również używany jako niezależne oświetlenie tła.



Telewizor został wyposażony w cztery złącza HDMI, w tym jedno HDMI 2.1 z obsługą eARC. Dla graczy może to mieć znaczenie w kontekście obsługi niskich opóźnień i funkcji takich jak ALLM (Auto Low Latency Mode). Oprócz HDMI, urządzenie oferuje także dwa porty USB, gniazdo Ethernet, cyfrowe wyjście optyczne, wejście antenowe oraz gniazdo CI+.



Model PHILIPS 50PUS8209 wspiera technologię dźwięku przestrzennego Dolby Atmos. Choć głośniki telewizora oferują łączną moc 20 W (2 x 10 W), użytkownicy zainteresowani rozbudową zestawu audio mogą skorzystać z promocji na soundbar Philips. Po wpisaniu kodu P-25321 podczas zakupu, cena wybranego modelu zostanie automatycznie obniżona o 30%. Szczegóły dostępne są pod adresem: link do promocji.



Od 13 czerwca 2025 roku telewizor PHILIPS 50PUS8209 jest dostępny w sklepie Media Expert w cenie promocyjnej 1799 zł w ramach akcji Weekend kodów rabatowych. Promocja potrwa do wyczerpania zapasów lub 16.06. Szczegóły dotyczące kodów rabatowych i innych objętych nimi produktów dostępne są na stronie promocyjnej.



Co jeszcze musisz wiedzieć?

Telewizor posiada klasyczne nóżki w zestawie, ale może być również zamocowany na ścianie za pomocą uchwytu VESA 200 x 300. Wzornictwo obudowy utrzymano w ciemnoszarej kolorystyce (oznaczenie producenta: Dark Anthracite). Obudowa jest dość smukła, a szerokość ramki wokół ekranu została zredukowana. Waga urządzenia z podstawą to ok. 11,3 kg.



Specyfikacja techniczna modelu PHILIPS 50PUS8209:

– Przekątna ekranu: 50 cali

– Typ panelu: QLED

– Rozdzielczość: 3840 x 2160 (4K UHD)

– Częstotliwość odświeżania: 60 Hz

– System operacyjny: Titan OS

– Ambilight: 3-stronny

– HDR: HDR10, HLG, Dolby Vision

– Dźwięk: 2 x 10 W, Dolby Atmos

– Złącza: 4x HDMI (1x HDMI 2.1 eARC), 2x USB, Ethernet, optyczne, CI+, antenowe

– Wi-Fi: Tak

– Bluetooth: Tak

– VESA: 200 x 300

– Kolor: Dark Anthracite

– Waga z podstawą: 11,3 kg

– Kod producenta: 50PUS8209/12



Model PHILIPS 50PUS8209 to telewizor z ekranem QLED, systemem Ambilight i złączem HDMI 2.1, przeznaczony dla użytkowników szukających rozwiązań łączących obraz 4K z dodatkowymi funkcjami multimedialnymi. Od 13 czerwca 2025 roku będzie dostępny w obniżonej cenie 1799 zł w ramach promocji Weekend kodów rabatowych. Dodatkowo możliwe jest skorzystanie z kodu rabatowego P-25321 i zakup soundbara Philips 30% taniej. Szczegóły promocji oraz możliwość zakupu można znaleźć na stronie Media Expert.





- - - - -





Materiał powstał w ramach płatnej współpracy ze sklepem MediaExpert





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.