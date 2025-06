Poniedziałek 16 czerwca 2025 Intel wysyła kartę Arc Alchemist A750 na zasłużoną emeryturę

Autor: Wedelek | źródło: Intel | 06:38 Intel oficjalnie ogłosił zakończenie produkcji karty graficznej Arc Alchemist A750. Zgodnie z wydanym komunikatem ostatnie zamówienia na ten model można składać do 27 czerwca 2025 roku, a wszystkie dostawy zostaną zrealizowane najpóźniej do 26 września 2025 roku. Firma podkreśla, że zakończenie produkcji nie oznacza końca wsparcia, a użytkownicy nadal będą otrzymywać aktualizacje sterowników oraz poprawki jakościowe.



Model Arc A750 zadebiutował w październiku 2022 roku jako dla kart Nvidii i AMD ze średniego segmentu cenowego. Karta bazuje na układzie DG2‑512 (ACM‑G10) wykonanym w litografii 6 nm TSMC i składa się 21,7 miliarda tranzystorów umieszczonych na powierzchni 406 mm². Rdzeń graficzny tego modelu wyposażono w 3 584 jednostki cieniujące, 224 jednostki teksturujące, 112 ROPów , 28 rdzeni RT (ray tracing) oraz 448 rdzeni tensorowych (do AI). Całość uzupełnia 8 GB pamięci GDDR6 (16 Gbps, 256-bit, 512 GB/s), a karta łączy się z pozostałymi urządzeniami z wykorzystaniem portów HDMI 2.1, trzech DisplayPort 2.0 oraz interfejsu PCI-Express 4.0 x16.



GPU w modelu referencyjnym jest taktowany zegarem 2 050 MHz z możliwością podbicia go do 2 400 MHz, a TDP karty w takiej konfiguracji wynosi 225 W – zasilanie jest dostarczane z wykorzystaniem wtyczek: 1x 6-pin i 1x 8-pin.





