Poniedziałek 16 czerwca 2025 Debiut Ryzena 5 5500X3D, czyli budżetowego procesora dla AM4

Autor: Wedelek | źródło: Notebookcheck, TechPowerUp | 06:48 AMD po cichu wprowadziło do oferty nowy procesor dla AM4. Ryzena 5 5500X3D, bo o nim mowa to budżetowy CPU przeznaczony stricte dla fanów gier komputerowych, skierowany do użytkowników poszukujących taniego CPU do już posiadanego zestawu. Nowy model to sześciordzeniowy, 12-wątkowy procesor oparty na architekturze Zen 3, wykonany w litografii 7 nm od TSMC. Pracuje z taktowaniem bazowym 3,0 GHz i w trybie Boost rozpędza się do 4,0 GHz. Procesor wyposażono w 384 KB pamięci podręcznej L1, 3 MB L2 oraz aż 96 MB L3 dzięki technologii 3D V-Cache, co przekłada się na wyraźny wzrost wydajności w grach.



Największym atutem Ryzena 5 5500X3D jest pełna kompatybilność z płytami głównymi AM4, oraz stosunkowo niskie TDP wynoszące 105W. Na ten moment nie wiemy, ile dokładnie AMD zażyczy sobie za nowego Ryzena, ale powinno to być około 150–200 dolarów.





