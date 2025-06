Środa 18 czerwca 2025 Słuchawki z tłumaczem - podróżuj swobodnie dzięki technologii AI

Autor: Adam | 12:15 Zagraniczne podróże mogą być dziś prostsze niż kiedykolwiek wcześniej. Wszystko za sprawą nowoczesnych słuchawek wyposażonych w funkcję tłumaczenia w czasie rzeczywistym. Wystarczy połączenie z aplikacją i stabilny internet, by swobodnie porozumiewać się niemal w każdym języku. Na rynku pojawiają się coraz nowsze modele, które wspierają wielojęzyczną komunikację bez konieczności korzystania z tradycyjnych translatorów. Sprawdź zanim wyjedziesz na wakacje!



Zacznijmy od słuchawek Realme Buds Air 7 Pro. Ich funkcja AI Live Translation została zaprojektowana z myślą o podróżnikach, studentach i wszystkich tych, którzy często przekraczają granice językowe. Latem, kiedy wielu użytkowników planuje wyjazdy za granicę, to rozwiązanie zyskuje szczególne znaczenie.



Słuchawki łączą się z telefonem, na którym zainstalowana jest aplikacja Realme Link, oferująca dostęp do funkcji tłumacza. Wsparcie obejmuje wiele języków, a przekład realizowany jest w obu kierunkach – użytkownik może zarówno mówić, jak i słuchać w obcym języku.





Funkcja tłumacza w słuchawkach staje się coraz bardziej popularna, zwłaszcza wśród użytkowników szukających praktycznych narzędzi na czas podróży. Rozwiązanie to pozwala na prowadzenie rozmowy z obcokrajowcem bez konieczności wyjmowania telefonu z kieszeni – wystarczy założyć słuchawki, uruchomić odpowiednią aplikację i mówić. Przekład odbywa się niemal natychmiastowo, dzięki czemu rozmowa przebiega w naturalnym tempie. W praktyce oznacza to, że można zapytać o drogę, zamówić jedzenie lub zarezerwować pokój w hotelu w lokalnym języku. Tłumaczenia wspierane przez sztuczną inteligencję są zintegrowane z usługami takimi jak Google Translate czy Microsoft Translator, a dodatkowe algorytmy poprawiają rozumienie kontekstu i wymowy.



Użycie tej funkcji jest proste. Po sparowaniu słuchawek z telefonem i uruchomieniu aplikacji należy wybrać tryb tłumaczenia. Następnie system rozpoznaje język mówcy i przetwarza go na wybrany język docelowy, który użytkownik słyszy w czasie rzeczywistym. Działa to dwustronnie, dlatego można prowadzić rozmowę nawet z osobą, która nie zna żadnego wspólnego języka. Korzystanie z tej funkcji wymaga dostępu do internetu, jednak nawet w warunkach słabszego połączenia możliwe jest uzyskanie zadowalających wyników.



Słuchawki z funkcją AI Live Translation stają się coraz częściej wybieranym narzędziem przez osoby, które cenią mobilność i samodzielność. To także wygodna alternatywa dla aplikacji tłumaczeniowych wymagających ciągłego wpatrywania się w ekran. Słuchawki pozwalają zachować naturalność rozmowy, a jednocześnie dają dostęp do narzędzi wspomagających komunikację. Technologia rozwija się dynamicznie – kolejne aktualizacje oprogramowania przynoszą nowe języki i poprawę jakości przekładu. Z czasem można spodziewać się, że tłumaczenie w czasie rzeczywistym stanie się standardem w większości modeli słuchawek wyposażonych w technologię AI.



Na rynku dostępne są już inne modele słuchawek, które oferują funkcje tłumaczenia, choć w nieco odmienny sposób.

W porównaniu do realme Buds Air 7 Pro:



– Sony WH-1000XM6 korzystają z aplikacji Sony Headphones Connect, która może współpracować z usługami tłumaczeniowymi zewnętrznych producentów. Tłumaczenie nie jest jednak wbudowane w słuchawki – wymaga integracji z innym oprogramowaniem.



– Technics EAH-AZ1000E nie mają dedykowanej funkcji tłumaczenia, ale mogą współpracować z aplikacjami tłumaczącymi głos przez mikrofon słuchawek.



– Huawei FreeBuds Pro 4 oferują funkcję tłumaczenia z poziomu aplikacji AI Life, jednak dostępność języków i płynność działania może zależeć od regionu oraz aktualizacji oprogramowania.



– Google Pixel Buds Pro 2 wspierają tłumaczenia Google Translate bezpośrednio z poziomu słuchawek, zwłaszcza w połączeniu z telefonami Pixel. System działa sprawnie, ale wymaga konkretnej konfiguracji i zgodności sprzętowej.



– Samsung Buds 3 pozwalają na korzystanie z funkcji tłumaczenia przez aplikację Samsung Interpreter, która staje się częścią ekosystemu Galaxy AI. Funkcja działa skutecznie w ramach urządzeń tej marki, ale nie jest uniwersalna dla wszystkich telefonów.



Podsumowując, realme Buds Air 7 Pro wyróżniają się prostotą obsługi i pełną integracją funkcji tłumaczenia w czasie rzeczywistym w aplikacji realme Link. Inne modele również oferują podobne możliwości, choć często wymagają dodatkowego oprogramowania lub określonego ekosystemu sprzętowego. Wybór konkretnego modelu powinien więc uwzględniać sposób korzystania z tej funkcji i oczekiwania użytkownika.





