Kolejne informacje o procesorach Nova Lake-S - max 52 rdzenie

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 06:58 Najnowsze plotki dotyczące Nova Lake-S sugerują, że pojawią się konfiguracje wyposażone od 4 do 52 rdzeni. Intel zastosuje projekt oparty na modułach (tile-based design), oddzielając rdzenie LPE od rdzeni P-Core i E-Core. Na szczycie oferty ma się znaleźć model Core Ultra 9, prawdopodobnie oznaczony jako 385K. Będzie on łączył 16 rdzeni P, 32 rdzenie E oraz cztery rdzenie LPE, co daje łącznie 52 rdzenie. Przy TDP wynoszącym 150 W będzie to najbardziej wydajny model Intela w tej generacji. Pod flagowcem Intel planuje model Core Ultra 7 z 14 rdzeniami P, 24 rdzeniami E i czterema rdzeniami LPE, łącznie daje to 42 rdzenie.



Seria Core Ultra 5 może mieć trzy warianty: wersję 28-rdzeniową z ośmioma rdzeniami P, 16 rdzeniami E i czterema rdzeniami LPE; wersję 24-rdzeniową z ośmioma rdzeniami P, 12 rdzeniami E i czterema rdzeniami LPE; oraz model 18-rdzeniowy z sześcioma rdzeniami P, ośmioma rdzeniami E i czterema rdzeniami LPE.



Procesory z serii Core Ultra 3 na poziomie podstawowym będą oferować konfiguracje 16-rdzeniowe (cztery rdzenie P, osiem rdzeni E i cztery rdzenie LPE) lub 12-rdzeniowe (cztery rdzenie P, cztery rdzenie E i cztery rdzenie LPE), obie z limitem mocy 65 W.



Jeśli chodzi o ich wewnętrzną budowę, to wszystkie modele desktopowe mają mieć cztery rdzenie LPE zgrupowane w osobnej sekcji, co sugeruje konstrukcję wielomodułową na wzór tej zastosowanej w Meteor Lake. Zapotrzebowanie na moc będzie się wahać od 65W w segmentach podstawowych do 150W w modelach wysokiej klasy. Intel podobno przygotowuje nową podstawkę LGA 1954, jednocześnie szykując odświeżenie Arrow Lake-S na koniec 2025 roku. Intel przypisuje także architekturę Xe3 „Celestial” do renderingu grafiki oraz Xe4 „Druid” do zadań związanych z mediami i wyświetlaniem.









