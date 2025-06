Poniedziałek 16 czerwca 2025 AMD szykuje Ryzena 7 9700F bez układu IGP

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 06:59 AMD wprowadzi do sprzedaży Ryzena 7 9700F z 8 rdzeniami i 16 wątkami i bez zintegrowanego układu graficznego, w cenie poniżej 300 dolarów - prawdopodobnie około 250 dolarów. Będzie on miał takie same lub nieco niższe taktowania niż 9700X oraz TDP 65 W i najpewniej nie będzie posiadał trybu podbicia TDP do 105 W. Celem AMD jest zaoferowanie solidnej alternatywy dla Core Ultra 5 245K.



Jeśli chodzi o wewnętrzną budowę, to nowy Ryzen będzie oparty na module „Granite Ridge” z jednym 4 nm CCD zawierającym osiem rdzeni „Zen 5”, każdy z 1 MB dedykowanej pamięci L2 oraz wspólną 32 MB pamięcią L3 na chip. Nie wiadomo do końca jak będzie z zegarem. Model 9700X ma bazowe taktowanie na poziomie 3,8 GHz, a w trybie boost jest to do 5,5 GHz, więc można się spodziewać, że w 9700F tryb Boost albo będzie działać krócej albo zegar będzie niższy.





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.