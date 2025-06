Środa 18 czerwca 2025 Kolejny Xbox również zostanie zbudowany w partnerstwie z AMD

Autor: Wedelek | źródło: TechPowerUp | 05:15 Microsoft ogłosił, że kolejny Xbox również będzie bazować na podzespołach firmy AMD. Oznacza to nawiązanie kolejnej strategicznej współpracy, która tym razem obejmie wspólne projektowanie układów scalonych dla szerokiego portfolio urządzeń, nie tylko dla nowego X klocka. W tej chwili najwięcej mówi się oczywiście o nowym, stacjonarnym Xboxie, nowej konsoli przenośnej, a także kolejnej iteracji Xbox Cloud Gaming. Prezes Xbox, Sarah Bond, zapowiedziała, że celem firmy jest stworzenie platformy gamingowej dostępnej na wielu urządzeniach i nieograniczonej jednym sklepem czy ekosystemem.



Dotychczasowe partnerstwo Microsoftu i AMD zaowocowało m.in. układami napędzającymi konsole Xbox One oraz Xbox Series X|S, co pozwoliło na zapewnienie wysokiej wydajności i kompatybilności z biblioteką gier z konsolami Xbox One oraz 360. Ponoć nowa generacja ma nie tylko przynieść wyraźną poprawę grafiki, ale też wspierać wykorzystanie sztucznej inteligencji oraz zaoferować pełną integrację z systemem Windows jako wiodącą platformą gamingową.



Brzmi ciekawie. Oby tylko nie skończyło się jak z funkcją TV z Xbox One, która de facto stała się jednym z kamieni u nogi konsoli Microsoftu. Myślę, że warto w tym miejscu nadmienić, że chodzą słuchy, że nowemu Xboxowi ma być dużo bliżej do PCta niż w przypadku aktualnej generacji. Mówimy oczywiście o filozofii działania, bo pod względem sprzętowym zarówno Xbox Series jak i PS5 bazują na architekturze CPU i GPU znanej z PCtowych Ryzenów i Radeonów. Otwartą kwestią jest też przenośna konsola nowej generacji. Czy i tym razem MS postawi na współpracę z partnerami, czy zrobi coś zupełnie swojego? Jeśli wierzyć plotkom odpowiedzi na te i inne pytania poznamy w 2027 bo to właśnie wtedy ma nastąpić debiut kolejnej generacji Xboxa.









