Oficjalny debiut nowych Thredripperów 9000 i Radeonów AI PRO 9000

Autor: Wedelek | źródło: AMD | 06:15 AMD powiększyło swoje portfolio urządzeń dla stacji roboczych o nowe procesory Ryzen Threadripper PRO 9000 „Shimada Peak” oraz karty graficzne Radeon AI PRO 9000. Nowy Threadripper został oparty o rdzenie Zen 5, będące wariantem układu „Turin” z serwerowych procesorów EPYC 5 generacji. W ramach serii PRO 9000 AMD zaoferuje układy wyposażone w maksymalnie 96 rdzeni i 192 wątków oraz ulepszony kontroler pamięci, który obsługuje natywnie pamięci typu DDR5-6400.



W swoich materiałach prasowych AMD zapowiada wyraźny wzrost IPC względem poprzedniej generacji „Storm Peak” (Zen 4) oraz solidny przyrost mocy w zadaniach wykorzystujących instrukcje AVX-512, co gwarantuje 512-bitowa jednostka FPU. W sumie wzrost wydajności w typowych zastosowaniach stacji roboczych ma sięgać około 16%, a w przypadku zadań związanych z AI i ML użytkownicy mogą liczyć na wyniki lepsze o około 25%.



Procesory Threadripper PRO 9000 są kompatybilne z podstawką TR5 i oferują 8-kanałowy interfejs DDR5 (do 2 TB ECC), 128 linii PCIe 5.0 oraz szereg funkcji zarządzania klasy PRO, a ich TDP wynosi 350 W.



Z kolei Wersje 9000X to uproszczone wersje z maksymalnie 64 rdzeniami, 4-kanałową pamięć DDR5, 48 liniami PCIe 5.0. W tym miejscu trzeba mieć na uwadze, że o ile modele 9000X trafią do sprzedaży detalicznej, to PRO 9000 WX będą dostępne tylko u producentów stacji roboczych.



Kolejna z debiutujących nowości, czyli karty Radeon AI PRO 9000, to akceleratory zbudowane na bazie układu Navi 48 (4 nm, RDNA4). Oferują one 64 jednostki obliczeniowe z 4096 procesorami strumieniowymi i 128 jednostkami przyspieszającymi AI. Zastosowane w nich również pamięć RAM typu GDDR6 o pojemności 32 GB i przepustowości 640 GB/s, która korzysta z 256-bitowej magistrali i łączy się z Infinity Cache 64 MB, co ma zapewnić wysoką wydajność w rozwiązaniach profesjonalnych.



Jeśli chodzi o wydajność, to zdaniem AMD ich flagowy model Radeon AI PRO R9700 osiąga wydajność do 191 TFLOPS FP16 i 1531 TOPS INT4, przy poborze mocy do 300 W.





