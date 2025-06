Środa 18 czerwca 2025 RTX 5090DD, czyli kolejna próba Nvidii na zawojowanie Chin

Autor: Wedelek | źródło: WCCFTech | 06:20 Wygląda na to, że Nvidia nie ma zamiaru odpuścić rynku chińskiego i w odpowiedzi na zaostrzenie amerykańskich sankcji i uziemienie modelu RTX 5090 D przygotowała jeszcze bardziej okrojony model GeForce RTX 5090 DD. Nowa karta będzie bazować na układzie GPU GB202-240 i dostanie zmodyfikowaną płytkę PCB z przeprojektowaną sekcją pamięci i zasilania. W porównaniu do pełnej wersji RTX 5090, nowa karta będzie też mieć znacznie mniej aktywnych rdzeni CUDA oraz mniejszą pojemność pamięci VRAM, co przełoży się na wyraźny spadek wydajności w grach.



Szacuje się, że może to być nawet 20-30% mniej niż w przypadku dostępnego u nas RTX 5090. I o ile sprytni Chińczycy radzą sobie już ze zmniejszoną ilością pamięci VRAM przelutowując nabyte w szarej strefie kostki GDDR7, tak z GPU sprawa wygląda zupełnie inaczej.



Tak czy siak ze względu na ograniczone możliwości techniczne, cena RTX 5090 DD będzie niższa od wersji światowej i prawdopodobnie wyniesie około 1500 dolarów. Data premiery nie została jeszcze oficjalnie ogłoszona, ale przewiduje się, że karta pojawi się w sprzedaży w najbliższych tygodniach.



Poniżej znajdziecie nieoficjalną specyfikację techniczną opisywanej karty:









