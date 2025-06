Środa 18 czerwca 2025 W Nova Lake Intel postawi na więcej rdzeni

Autor: Wedelek | źródło: Fudzilla | 07:07 Intel wiąże duże nadzieje z rodziną procesorów Nova Lake dla komputerów stacjonarnych – nazwa handlowa Core Ultra 300S, które mają odwrócić wyraźny trend spadkowy obserwowany w przypadku układów Arrow Lake. Rewolucja ma być totalna, a jej oznaką będzie wymiana wszystkich rodzajów rdzeni na zupełnie nowe konstrukcje. W przypadku rdzeni P (wydajność) będą to Coyote Cove, a rolę rdzeni E (efektywne) przejmą Arctic Wolf, którym mają też towarzyszyć zupełnie nowe rdzenie LPE (energooszczędne) znane do tej pory z konstrukcji laptopowych.



Flagowy model Core Ultra 9 ma oferować aż 52 rdzenie w konfiguracji 16 P + 32 E + 4 LPE, a więc dwukrotnie więcej niż aktualny flagowiec. W ślad za tym ma iść wzrost IPC i większy pobór mocy, wynoszący 150W. Podobne zmiany dotkną też niższe modele, począwszy od Core Ultra 7 i 5, a na budżetowych Core Ultra 3 (dawny i3) skończywszy. Ponoć najsłabsze modele dostaną 4 rdzenie P, do 8 rdzeni E oraz 4 LPE, a ich TDP wyniesie 65W.



Nowe układy Intela dostaną też odświeżony IGP z architekturą Xe3 (Celestial) i Xe4 (Druid), co przyniesie wzrost nie tylko w zadaniach związanych z grafiką, ale i w obliczeniach dla AI/ML, a do pracy będą potrzebować płyt z nowymi gniazdami LGA1954. Premiera Nova Lake jest zapowiedziana na rok 2026, co oznacza, że opisywane procesory zmierzą się na rynku z konkurencyjnymi Ryzenami bazującymi na rdzeniach Zen6.



Poniżej znajdziecie dokładną rozpiskę poszczególnych modeli (na razie bez nazw handlowych), którą przygotował chi11eddog. W tabelce ujęto też układy z serii Arrow Lake (seria 200) – traktujcie je jako punkty odniesienia.









