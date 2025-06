Poniedziałek 23 czerwca 2025 Duża obniżka cen Core Ultra 7 265KF ca oceanem

Autor: Wedelek | źródło: WCCFTech | 06:17 Intel nie ma ostatnio lekko. Jego najnowsze procesory z rodziny Arrow Lake sprzedają się tak źle, że konieczne jest cięcie ich cen. Niektórych znacznie. Taki los spotkał ostatnio model Core Ultra 7 265KF, którego ceny w amerykańskich sklepach poszybowały do 229 dolarów. Biorąc pod uwagę fakt, że na premierę trzeba było zapłacić za opisywany CPU 399 dolarów mamy do czynienia z ogromnym, bo aż 40% spadkiem ceny. Co prawda na razie tylko w USA, ale podobne korekty powinniśmy niebawem obserwować i u nas.



Model Core Ultra 7 265KF oferuje 20 rdzeni (8 wydajnościowych i 12 efektywnych) taktowanych zegarem do 5,5 GHz i można go podkręcać (K), ale nie posiada z kolei zintegrowanego układu graficznego (F w nazwie).



Na koniec warto nadmienić, że mamy do czynienia ze skoordynowaną akcją, bo obniżka pojawiła się w wielu sklepach jednocześnie, a na dodatek sklepy przygotowały też promocje na całe zestawy. Przykładowo Micro Center oferuje pakiet z płytą główną ASUS Z890 AYW Gaming Wi-Fi oraz 32 GB pamięci DDR5 G.Skill Ripjaws S5 za 499 dolarów, co pozwala zaoszczędzić około 70 dolarów względem kupowania tych komponentów osobno.





