Poniedziałek 23 czerwca 2025 Kolejne przecieki na temat mobilnych CPU Nova Lake-HX

Autor: Wedelek | źródło: WCCFTech | 06:33 Do sieci wyciekły dokumenty transportowe potwierdzające wysyłkę niewydanych jeszcze modeli mobilnych procesorów Nova Lake-HX. Układy z tej serii będą montowane w wydajnych laptopach gamingowych i stacjach roboczych. Z ujawnionych danych wynika, że Intel wykorzysta w nich znacznie większe gniazdo BGA 2540, które jest aż o 20% większe od stosowanego dotychczas BGA 2114 w Arrow Lake-HX. Taka zmiana sugeruje, że wzorem procesorów desktopowych w mobilnych Nova Lake-HX Intel również zaoferuje wyższą liczbę rdzeni – prawdopodobnie do 8 rdzeni wydajnościowych P i 16 efektywnych E, oraz nieznaną liczbę oszczędnych rdzeni LPE, a także nowy interfejs PCIe 5.0.



Wyciek potwierdza również, że Intel testuje wersje Nova Lake-HX z zintegrowanym modułem regulacji napięcia, co ma poprawić efektywność energetyczną i stabilność pracy procesora. Ptaszki ćwierkają, że pierwsze laptopy z tymi procesorami mogą pojawić się już w przyszłym roku.









