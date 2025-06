Poniedziałek 23 czerwca 2025 Intel i Canonical wyłączą część mitygacji dla Meltdown i Spectre w Ubuntu

Autor: Wedelek | 06:47 Firmy Canonical i Intel podjęły decyzję o wyłączeniu niektórych zabezpieczeń wprowadzonych pierwotnie w celu ochrony przed lukami takimi jak Spectre i Meltdown. Powodowały one duże spadki wydajności GPU Intela sięgające nawet 20%, a zdaniem twórców Ubuntu aktualne zabezpieczenia na poziomie jądra systemu są na tyle szczelne, że dodatkowe mitigacje na poziomie sterownika graficznego nie są już konieczne. A przynajmniej dla graczy. Dlatego też począwszy od wersji Ubuntu 25.10 użytkownikom będzie udostępniana kompilacja NEO_DISABLE_MITIGATIONS, która pozwoli na wyłączenie tych zabezpieczeń w Intel Compute Runtime.



Intel już od kilku miesięcy testuje takie wersje sterowników bez mitigacji na GitHubie, a wyniki pokazują znaczący wzrost wydajności, zwłaszcza w zadaniach wykorzystujących obliczenia GPU, takich jak kompilacja shaderów czy symulacje fizyczne. Jednocześnie system ma ostrzegać użytkowników, że poziom zabezpieczeń jest obniżony, tak by nie doszło do pomyłki na tym polu.



Mimo że wyłączenie tych zabezpieczeń może teoretycznie zwiększyć ryzyko ataków, zarówno Intel, jak i Canonical formalnie zatwierdziły tę zmianę po dokładnej analizie ryzyka. Oznacza to, że użytkownicy i deweloperzy Ubuntu mogą korzystać z systemu bez tych dodatkowych zabezpieczeń, zyskując przy tym znacznie lepszą wydajność graficzną.





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.