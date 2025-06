Poniedziałek 23 czerwca 2025 AMD szykuje się do premiery Ryzena 5 9600X3D

Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 06:57 AMD szykuje się na atak na średnią półkę cenową z Ryzenem 5 9600X3D, który ma stanowić konkurencję dla modeli Intel Core i5-14600K oraz Core Ultra 5 245K. Po raz pierwszy o planach czerwonych dowiedzieliśmy się po publikacji listy obsługiwanych procesorów dla karty graficznej Radeon AI R9700, gdzie model ten został wymieniony wśród wspieranych CPU. Ryzen 5 9600X3D będzie prawdopodobnie 6-rdzeniowym i 12-wątkowym układem z rodziny "Granite Ridge" wyposażonym w pamięć 3D V-Cache i rdzenie x86 "Zen 5".



Technologia 3D V-Cache oznacza, że CPU dodatkowe 64 MB pamięci podręcznej, umieszczonej w dodatkowej warstwie zlokalizowanej nad lub pod warstwą z rdzeniem. Wraz z 32 MB cache w rdzeniu daje to łącznie 96 MB pamięci podręcznej ostatniego poziomu. Taktowania 9600X3D mają być zbliżone do tych z modelu 9600X, a CPU ma lepiej oddawać ciepło.



Warto też nadmienić, że w tej generacji AMD zmieniło sposób łączenia warstw L3D (3D V-Cache) i CCD (CPU complex die). Teraz pamięć L3D stanowi bazę (znajduje się na dole), a CCD jest na górze. Dzięki temu 9600X3D powinien mieć podobne właściwości termiczne i możliwości podkręcania jak zwykły 9600X. Wprowadzenie 3D V-Cache powinno znacząco poprawić wydajność w grach, czyniąc 9600X3D bardzo atrakcyjną propozycją dla graczy szukających procesora do 300 dolarów, konkurencyjną wobec i5-14600K i 245K.









