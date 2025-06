Poniedziałek 16 czerwca 2025 Galaxy S25 Ultra: Telefon z dobrym aparatem, który inspiruje

Autor: materiały partnera | 07:00 W poszukiwaniu telefonu z doskonałym aparatem, użytkownicy często stają przed trudnym wyborem wśród szerokiej oferty dostępnej na rynku. Jednak dla tych, którzy pragną nie tylko wysokiej jakości zdjęć, ale również innowacji, które rozbudzają kreatywność i pozwalają na eksplorację nowych możliwości fotograficznych, Samsung Galaxy S25 Ultra to propozycja warta zastanowienia. To urządzenie, które oferuje coś więcej niż tylko doskonałe zdjęcia – otwiera przed użytkownikami drzwi do świata kreatywności i ekspresji.



Aparaty, które zmieniają zasady gry



Galaxy S25 Ultra wyposażony jest w zaawansowany zestaw aparatów, który stanowi fundament jego niezrównanych możliwości fotograficznych. Główny sensor o rozdzielczości 200 MP, wspomagany przez kamery 50 MP i 10 MP, zapewnia użytkownikom możliwość uchwycenia każdego detalu ze zdumiewającą klarownością, niezależnie od warunków oświetleniowych. Optyczna stabilizacja obrazu (OIS) oraz zaawansowane funkcje auto focus, wspierane przez szeroki zakres możliwości zoomu - od 3x i 5x zoomu optycznego* po 100x zoom cyfrowy – pozwalają Galaxy S25 Ultra przekraczać dotychczasowe granice mobilnej fotografii.



Łatwość edycji z Audio Eraser



Galaxy S25 Ultra wprowadza również innowacyjne narzędzie Audio Eraser**, które rewolucjonizuje edycję dźwięku w nagraniach wideo. Dzięki temu użytkownicy mogą łatwo usunąć niechciane dźwięki z nagrania, co do tej pory było wyzwaniem nawet dla zaawansowanych programów edycyjnych. Ta funkcja pozwala na izolację i eliminację dźwięków takich jak głosy, muzyka czy hałas miasta, umożliwiając stworzenie czystego i profesjonalnie brzmiącego materiału.



Edycja wideo i zdjęć w nowym wymiarze



Dzięki funkcji Automatyczne przycinanie z Asystentem Zdjęć***, Galaxy S25 Ultra znacząco ułatwia proces edycji wideo, automatycznie wybierając najważniejsze momenty z nagranego materiału. To rozwiązanie, które oszczędza czas i pozwala na łatwe dzielenie się wyjątkowymi wspomnieniami, bez konieczności spędzania godzin na edycji.



Kreatywność bez ograniczeń



Funkcja Generative Edit (Inteligentna edycja)**** to kolejny dowód na to, jak Galaxy S25 Ultra inspiruje do kreatywności. Pozwala ona na manipulowanie elementami zdjęć w sposób, który do tej pory wymagał specjalistycznego oprogramowania. Od teraz użytkownicy mogą łatwo eksperymentować z kompozycją swoich zdjęć, tworząc unikalne i osobiste dzieła sztuki.



Centrum rozrywki w Twoich dłoniach



Galaxy S25 Ultra to nie tylko telefon z dobrym aparatem. 6,9-calowy ekran***** Dynamic AMOLED 2X o rozdzielczości QHD+ i odświeżaniu 120 Hz oferuje niesamowitą jakość obrazu, która czyni go idealnym urządzeniem do oglądania filmów, grania w gry czy przeglądania ulubionych zdjęć.



Bezpieczeństwo i design idące w parze z trendami



Bezpieczeństwo danych jest tak samo ważne, jak funkcjonalność urządzenia. Dzięki platformie Samsung Knox******, Galaxy S25 Ultra zapewnia zaawansowaną ochronę danych użytkownika. Ponadto, elegancki design i nowoczesne materiały, takie jak rama z tytanu i szklane plecki, dodają urządzeniu luksusowego charakteru, podkreślając jego wyjątkowe właściwości.



Dlaczego Galaxy S25 Ultra? To więcej niż telefon z dobrym aparatem. To urządzenie, które definiuje nowe standardy w fotografii mobilnej, oferując użytkownikom niezrównane możliwości tworzenia i edycji zdjęć oraz filmów. Dzięki zaawansowanej technologii AI, imponującej aparaturze i nowoczesnemu designowi, Galaxy S25 Ultra jest idealnym wyborem dla każdego, kto szuka najwyższej jakości w fotografii mobilnej i kreatywności.



Tekst przygotowano w ramach płatnej współpracy z Samsung Electronics Polska.



*Zoom jakości optycznej jest możliwy dzięki czujnikowi Adaptive Pixel. Odległości 3x I 5x to zoom optyczny. Odległości 2x I 10x to zoom jakości optycznej.



**Wyniki mogą się różnić w przypadku wideo w zależności od obecności dźwięków w nagraniu. Wymagane jest zalogowanie na konto Samsung Account. Można wykryć sześć rodzajów dźwięków: głosy, muzykę, wiatr, naturę, tłum i hałas. Faktyczne wykrywanie dźwięków może się różnić w zależności od źródła audio i warunków wideo. Dokładność wyników nie jest gwarantowana.

***Maksymalna długość klipu edytowanego przy użyciu funkcji Auto Trim (Automatyczne przycinanie) dla Photo Assist (Asystent aparatu) wynosi 90 minut. Maksymalna długość łączna połączonych klipów edytowanych przy użyciu Auto Trim dla Photo Assist to 180 minut. Maksymalna liczba klipów edytowanych w jednym projekcie wideo wynosi 60 klipów. Dokładność wyników nie jest gwarantowana.



****Funkcja Generative Edit (Inteligentna edycja) w Photo Assist (Asystent aparatu) wymaga połączenia sieciowego i zalogowania się na konto Samsung. Funkcja Generative Edit (Inteligentna edycja) skutkuje zdjęciem o rozmiarze zmienionym do 12 MP. Po zapisaniu na obraz wyjściowy nakładany jest widoczny znak wodny, aby wskazać, że obraz został wygenerowany przez sztuczną inteligencję. Pliki obrazów mają także niewidoczny znak wodny, który spełnia standardy Coalition for Content Provenance and Authenticity (C2PA). Dokładność wyników nie jest gwarantowana.

*****Przekątna mierzona w pełnym prostokącie. Faktyczna powierzchnia wyświetlania jest mniejsza z powodu zaokrąglonych rogów i/lub otworu na aparat. Przekątna ekranu Galaxy S25 wynosi 6,2” w pełnym prostokącie i 6,0” z uwzględnieniem zaokrąglonych rogów, przekątna ekranu Galaxy S25+ wynosi 6,7” w pełnym prostokącie i 6,5” z uwzględnieniem zaokrąglonych rogów, a przekątna ekranu Galaxy S25 Ultra wynosi 6,9” w pełnym prostokącie i 6,8” z uwzględnieniem zaokrąglonych rogów; rzeczywista powierzchnia wyświetlania jest mniejsza z powodu zaokrąglonych rogów i/lub otworu na aparat.

******Knox Matrix jest obsługiwany na smartfonach i tabletach Galaxy z One UI 7.0 lub nowszym. Dostępność może się różnić w zależności od kraju lub regionu.





