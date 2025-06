Poniedziałek 23 czerwca 2025 Aplikacja Xbox na PC została zintegrowana ze Steamem

Autor: Wedelek | źródło: Microsoft | 07:01 Od kilku lat Microsoft coraz mocniej promuje Game Passa, zmieniając przy tym fundamentalne założenia platformy Xbox, która ma się stać przede wszystkim maszynką do usługi streamingu giganta z Redmond, a mniej konsolą w tradycyjnym tego słowa znaczeniu. Ta strategia sprawia, że dotychczasowi rywale stają się partnerami, z którymi nie tylko nie należy walczyć, ale wręcz dobrze byłoby zawiązać z nimi współpracę. Idąc tym tokiem rozumowania Microsoft zdecydował się dodać do aplikacji Xbox preinstalowanej na Windowsie launchery konkurencyjnych do tej pory platform.



Na razie wersja beta dostępna dla użytkowników programu Xbox Insider pozwala zintegrować biblioteki gier ze Steam, Battle.net, Xbox oraz Game Pass, ale w przyszłości katalog partnerów ma być dużo szerszy.



A jak to działa? Otóż po zainstalowaniu obsługiwanej gry zakupionej na wspieranej platformie pojawia się ona automatycznie w bibliotece i na liście ostatnio uruchamianych tytułów, eliminując konieczność odpalania osobnych launcherów. W ustawieniach aplikacji Xbox można ukryć nieużywane platformy, tak żeby nie rozpraszały naszej uwagi i to w sumie tyle. Podobno opisywana funkcja trafi niebawem na przenośne urządzenia, takie jak ROG Ally i Ally X.





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.