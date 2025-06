Poniedziałek 23 czerwca 2025 Samsung zalicza duże opóźnienie z litografią 1.4nm

Autor: Wedelek | źródło: WCCFTech | 07:20 Wygląda na to, że Samsung napotkał kolejne, poważne trudności w rozwoju swoich najbardziej zaawansowanych procesów technologicznych. Według najnowszych doniesień, premiera 1,4-nanometrowego procesu produkcyjnego została przesunięta na 2028 rok. Oznacza to poważne opóźnienie względem pierwotnych planów, które zakładały uruchomienie pierwszych linii produkcyjnych w zakładzie Pyeongtaek 2 w drugiej połowie przyszłego roku (H2 2026). Problemy dotyczą zresztą nie tylko procesu1,4 nm, ale także wcześniejszych generacji, takich jak 3 nm GAA, gdzie Samsung wciąż nie osiągnął oczekiwanej wydajności i stabilności produkcji.



Problemy Samsunga najpewniej wpłyną negatywnie na konkurencyjność firmy wobec takich gigantów jak TSMC czy Intel, którzy również intensywnie inwestują w rozwój zaawansowanych litografii. W praktyce powinniśmy się spodziewać utraty kluczowych klientów z sektora półprzewodników, a także konieczność przeznaczenia większych środków na badania i rozwój, by nadrobić dystans do liderów rynku.





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.