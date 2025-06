Środa 25 czerwca 2025 Oficjalny debiut RTXa 5050

Autor: Wedelek | źródło: Nvidia | 05:15 Nvidia oficjalnie wprowadziła do oferty nową kartę graficzną dla średniej półki cenowej, czyli dedykowaną do ogrywania nowych tytułów w rozdzielczości 1080p przy zachowaniu średnich i wysokich ustawień graficznych. Nowy model będzie sprzedawany pod nazwą GeForce RTX 5050 i będzie występować w wersji desktopowej oraz mobilnej. Ta pierwsza ma kosztować od 249 dolarów wzwyż, natomiast laptopy z dedykowanym układem RTX 5050 mają startować od 999 dolarów. Sprzedaż RTX 5050 oraz komputerów na nim bazującym ma ruszyć w drugiej połowie lipca.



Desktopowy GeForce RTX 5050 będzie bazować na GPU GB207, który ma mieć aktywnych 20 bloków SM, co przekłada się na 2560 rdzeni CUDA, 80 rdzeni Tensor (5 generacji), 20 rdzeni RT oraz 80 jednostek TMU. Rdzeń graficzny ma pracować z częstotliwością bazową 2,31 GHz i przyspieszać w trybie boost do 2,57 GHz. Wersja dla komputerów będzie wyposażona w 8 GB pamięci GDDR6 ze 128-bitową magistralą, a w laptopach ma się pojawić 8GB pamięci GDDR7. Za zasilanie wersji desktopowej będzie odpowiedzialna pojedyncza wtyczka 6-pin lub 8-pin (w wariantach po OC), a TGP karty to 130 W.



Karta zapewni też oczywiście wsparcie dla nowych technologii Nvidii takich jak DLSS 4 z Multi Frame Generation.









Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.