Środa 25 czerwca 2025 Wzrost wartości akcji AMD

Autor: Wedelek | 06:35 Akcje AMD w ostatnim czasie wyraźnie zyskały na wartości po serii pozytywnych rekomendacji analityków i rosnącym optymizmie wokół rozwoju firmy w sektorze AI. W ostatnich dniach kurs wzrósł o ponad 11%, a Melius Research podniosło cenę docelową akcji do 175 dolarów, wskazując na wieloletni trend wzrostowy w kwestii popytu na GPU oraz potencjał nowych układów MI400. Wysokie zaufanie ze strony inwestorów potwierdza też zakup przez fundusz Ark Invest, zarządzany przez Cathie Wood akcje AMD o wartości 37 milionów dolarów.



Analitycy podkreślają, że AMD coraz skuteczniej zmniejsza dystans do Nvidii, zwłaszcza po prezentacji układów MI350, które mają w niektórych aspektach przewyższać pod względem wydajności rozwiązania konkurencji. Eksperci wskazują, że dzięki solidnym wynikom finansowym oraz rosnącej pozycji w segmencie data center, AMD staje się jednym z beneficjentów panującego boomu na rozwiązania AI.





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.