Środa 25 czerwca 2025 Chińczycy pochwalili się dronem szpiegowskim wielkości komara

Autor: Wedelek | źródło: Thedefencepost | 06:37 Chińscy naukowcy z Narodowego Uniwersytetu Technologii Obronnych (NUDT) w prowincji Hunan zaprezentowali miniaturowego drona wielkości komara (około 1,3cm), przeznaczonego do tajnych operacji wojskowych. Urządzenie, inspirowane wyglądem i lotem owadów, posiada liściowate skrzydła oraz trzy cienkie jak włos nogi, dzięki czemu może skutecznie imitować prawdziwego insekta. Wyposażony w ultra-małe kamery i mikrofony dron pozwala niepostrzeżenie rejestrować obrazy, dźwięk oraz sygnały elektroniczne z otoczenia.



Z uwagi na mikroskopijne rozmiary i potencjalnie małą baterię jaką można w nim zastosować urządzenie nie nadaje się do długotrwałych lotów zwiadowczych, ale do szybkiego rekonesansu w zadaniach szpiegowskich nada się idealnie. Na razie prototyp jest zasilany głównie przewodowo, więc stanowi raczej formę ciekawostki niż realnego zagrożenia.









