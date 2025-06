Środa 25 czerwca 2025 Microsoft znowu będzie zwalniać ludzi

Autor: Wedelek | 06:39 George Broussard donosi, że Microsoft przygotowuje się do kolejnej dużej restrukturyzacji działu Xbox. W planach jest ponoć zwolnienie około 2000 osób, czyli 10% pracowników oraz zamknięcie niektórych studiów. Byłaby to już kolejna tego typu akcja w przeciągu ostatnich dwóch lat, co dla wielu osób zdaje się być znakiem, że w Xboxie nie dzieje się dobrze. Pytanie tylko, czy faktycznie tak jest? Otóż niekoniecznie. Po pierwsze zwolnienia po zakończeniu projektów są powszechne w branży, a po drugie zieloni mają tak dużo studiów, że ich redukcja może być po prostu znakiem optymalizacji.



Zwłaszcza, że nie wszystkie studia produkują treści, które na siebie zarabiają. Wreszcie w dobie wykorzystania AI i powszechnego zlecania niektórych prac podwykonawcom zmniejszenie rozbuchanej struktury może finalnie okazać się dobrym pomysłem.









