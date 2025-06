Środa 25 czerwca 2025 MSI Cyborg 15 A13VE-1882PL - notebook do zadań specjalnych teraz taniej!

Autor: Adam | 23:54 MSI Cyborg 15 A13VE-1882PL to laptop, który może zainteresować użytkowników poszukujących uniwersalnego sprzętu z dedykowaną kartą graficzną. Wyposażony w procesor Intel Core i5-13420H, 16 GB RAM i kartę GeForce RTX 4050, oferuje wydajność pozwalającą na komfortową pracę i granie. Do 31 lipca 2025 roku notebook objęty jest promocją Wielka Wyprzedaż, więc jego cena obecnie wynosi 3899 zł z kodem WW2706-310725 (najniższa cena z ostatnich 30 dni wynosi 4299,99 zł). W ramach tej samej oferty można też dokupić pakiet Norton na 5 urządzeń w obniżonej cenie 69,99 zł. Sprawdź, czym jeszcze wyróżnia się ten model i do jakich zadań może zostać wykorzystany.



MSI Cyborg 15 A13VE-1882PL to laptop łączący cechy komputera do pracy, nauki oraz okazjonalnego grania. Oparty na procesorze Intel Core i5-13420H 13. generacji, wyposażony został w osiem rdzeni (cztery wydajnościowe i cztery energooszczędne), co wpływa na jego uniwersalność – od przeglądania internetu i pracy z pakietem biurowym po edycję multimediów i obsługę bardziej wymagających programów. Taktowanie sięgające 4,6 GHz w trybie Turbo Boost sprawia, że urządzenie radzi sobie w sytuacjach wymagających większej mocy obliczeniowej.



Model ten oferuje 16 GB pamięci RAM DDR5 o częstotliwości 4800 MHz, co zapewnia płynną pracę w środowisku wielozadaniowym. W praktyce oznacza to komfortowe działanie nawet przy otwartych wielu aplikacjach jednocześnie. Użytkownik otrzymuje także dysk SSD NVMe o pojemności 512 GB, który skraca czas ładowania systemu operacyjnego i aplikacji. Taki zestaw może być przydatny nie tylko w codziennej pracy, ale również przy korzystaniu z bardziej wymagających narzędzi czy gier.







Jednym z elementów wyróżniających MSI Cyborg 15 jest karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4050 z 6 GB pamięci VRAM typu GDDR6. Układ ten wspiera technologię DLSS 3, co wpływa na zwiększenie liczby klatek na sekundę w obsługiwanych grach. Sprzęt ten skierowany jest zatem również do użytkowników, którzy chcieliby połączyć pracę biurową z rozrywką w postaci gier komputerowych, choć z zachowaniem rozsądnych ustawień graficznych.



Warto zwrócić uwagę na ekran zastosowany w tym modelu – to 15,6-calowa matryca IPS o rozdzielczości Full HD (1920 × 1080 pikseli) i odświeżaniu 144 Hz. Tego rodzaju wyświetlacz może być istotny dla osób oczekujących płynności obrazu, na przykład w grach akcji lub podczas oglądania filmów. Kąty widzenia są szerokie, a odwzorowanie kolorów naturalne, co sprzyja także pracy z grafiką i zdjęciami.



Pod względem konstrukcyjnym laptop prezentuje się nowocześnie – producent postawił na estetykę inspirowaną motywami cyberpunkowymi. Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego utrzymana jest w ciemnej kolorystyce, a przezroczyste elementy konstrukcji nadają jej indywidualnego charakteru. Klawiatura została podświetlona na niebiesko, co poprawia widoczność klawiszy w warunkach słabego oświetlenia i wpływa na ogólny wygląd urządzenia.



Laptop wyposażony jest w system operacyjny Windows 11 Home, co oznacza, że użytkownik od razu po zakupie może rozpocząć pracę lub rozrywkę. Wśród złączy znaleźć można m.in. port USB-C, USB 3.2, USB 2.0, złącze HDMI oraz gniazdo RJ-45, co zapewnia szeroką kompatybilność z akcesoriami. Nie zabrakło także modułu Wi-Fi 6 oraz Bluetooth 5.2.



Wymiary notebooka to 359 mm szerokości, 250 mm głębokości i 22,9 mm grubości, natomiast jego waga wynosi około 1,98 kg. Dzięki temu może być traktowany jako sprzęt mobilny, który sprawdzi się zarówno na biurku, jak i w podróży.



Do 31 lipca 2025 w sieci Media Expert obowiązuje promocja Wielka Wyprzedaż, w ramach której model MSI Cyborg 15 A13VE-1882PL dostępny jest w cenie 3899 zł po użyciu kodu WW2706-310725 (najniższa cena od wprowadzenia towaru 4299,99 zł). Jest to czasowo ograniczona oferta, z której mogą skorzystać zarówno użytkownicy indywidualni, jak i ci szukający sprzętu do zastosowań półprofesjonalnych.



Dodatkową propozycją jest możliwość zakupu oprogramowania zabezpieczającego Norton na 5 urządzeń w cenie 69,99 zł. Rozwiązanie to może być przydatne dla osób, które chcą zadbać o bezpieczeństwo danych zarówno na notebooku, jak i innych urządzeniach domowych.



Podsumowując, MSI Cyborg 15 A13VE-1882PL może być interesującą propozycją dla tych, którzy oczekują urządzenia łączącego solidną wydajność z funkcjonalnością i mobilnością. Zastosowane komponenty umożliwiają realizację różnych scenariuszy użytkowania – od biurowych po multimedialne. Warto rozważyć zakup tego sprzętu, szczególnie w ofercie promocyjnej trwającej do lipca.







