Poniedziałek 30 czerwca 2025 Nie przegap okazji - EPSON EcoTank L3560 w promocji! Urządzenie wielofunkcyjne z kolorowym drukiem i Wi-Fi

Autor: Adam | 09:45 W domowym biurze liczy się nie tylko komputer, ale przyda się również niezawodne urządzenie wielofunkcyjne. EPSON EcoTank L3560 to sprzęt, który może sprawdzić się zarówno podczas codziennej pracy zdalnej, jak i w prowadzeniu prostych zadań biurowych. Sprawdź!



Druk w kolorze, funkcja skanowania i kopiowania oraz łączność Wi-Fi i to nie wszystko. Od teraz do 31 lipca 2025 model ten objęty jest promocją Wielka Wyprzedaż i kosztuje 999 zł z kodem WW2706-310725 (cena regularna: 1049,99 zł). Klienci mogą również skorzystać z oferty „Do 40 rat 0% i kod rabatowy na kolejne zakupy”, wybierając płatność ratalną przez Internet lub w sklepie. Poniżej prezentujemy szczegóły techniczne oraz możliwości zastosowania tego modelu w codziennym użytkowaniu.



EPSON EcoTank L3560 to urządzenie 3 w 1, które umożliwia drukowanie, kopiowanie oraz skanowanie dokumentów. Sprzęt został wyposażony w system zasilania w atrament EcoTank, który zamiast klasycznych kartridży wykorzystuje duże, łatwe do napełnienia zbiorniki. Rozwiązanie to pozwala na znaczne obniżenie kosztów eksploatacji, co może być istotne zarówno dla użytkowników indywidualnych, jak i małych biur.



Urządzenie obsługuje druk kolorowy i monochromatyczny, co daje możliwość tworzenia zarówno dokumentów tekstowych, jak i prostych materiałów graficznych. Rozdzielczość druku wynosi do 5760 × 1440 dpi, co przekłada się na czytelność tekstów i dobrą jakość wydruków graficznych. Maksymalna prędkość druku w trybie czarno-białym wynosi do 33 stron na minutę (w trybie roboczym), a w kolorze – do 15 stron na minutę, co świetnie sprawdzi się do codziennego użytku domowego lub biurowego.







Zaletą urządzenia jest także jego kompaktowa obudowa w neutralnym, białym kolorze. Dzięki wymiarom 375 × 347 × 179 mm można je umieścić nawet na niewielkim biurku. Waga wynosząca ok. 4,5 kg umożliwia łatwe przenoszenie sprzętu w razie potrzeby.



Model ten wyposażony został w interfejsy USB oraz Wi-Fi, co umożliwia drukowanie bezpośrednio z komputera lub zdalnie – z poziomu smartfona, tabletu czy laptopa, przy użyciu aplikacji Epson Smart Panel. Funkcja ta może być przydatna zwłaszcza w środowiskach domowych, gdzie wiele urządzeń współdzieli jedno urządzenie drukujące.



Skaner o rozdzielczości optycznej 1200 × 2400 dpi umożliwia digitalizację dokumentów i zdjęć. Dzięki funkcji kopiowania można szybko powielać materiały bez potrzeby korzystania z komputera. Panel sterowania składa się z przycisków fizycznych i niewielkiego monochromatycznego wyświetlacza LCD, który ułatwia nawigację po funkcjach urządzenia.



Wkłady atramentowe mieszczą się w czterech osobnych zbiornikach: czarnym, cyjan, magenta i żółtym. W zestawie znajdują się już oryginalne butelki z atramentem, pozwalające na wydruk do kilku tysięcy stron bez konieczności ich uzupełniania. To bardzo przydatne w sytuacjach, gdy drukowanie odbywa się często lub w dużych ilościach, np. w przypadku materiałów edukacyjnych czy dokumentów firmowych.



Urządzenie EcoTank L3560 współpracuje z systemami Windows i macOS, co zwiększa jego elastyczność w środowiskach, gdzie używane są różne platformy systemowe. Zestaw startowy obejmuje również kabel zasilający i instrukcję obsługi, a sama konfiguracja jest uproszczona dzięki aplikacji mobilnej producenta.



Od teraz do 31 lipca 2025 EPSON EcoTank L3560 objęty jest promocją w ramach Wielkiej Wyprzedaży. Cena urządzenia została obniżona do 999 zł po użyciu kodu WW2706-310725.Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów i dostępna jest w sprzedaży internetowej oraz stacjonarnej.



Dodatkowo użytkownicy mogą skorzystać z opcji zakupu urządzenia na raty, dzięki promocji „Do 40 rat 0% i kod rabatowy na kolejne zakupy”. Aby wziąć udział w akcji, wystarczy dodać produkt objęty promocją do koszyka i wybrać jako formę płatności „Raty przez Internet” lub „Raty w sklepie”. Oferta jest naprawdę korzystna dla osób, które planują większe zakupy i chcą rozłożyć wydatki w czasie.





- - - - -





Materiał powstał w ramach płatnej współpracy ze sklepem MediaExpert





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.