Sprawdź świetny rower na lato - Indiana X-Pulser 1.9 z kołami 29". W super cenie!

Nie samymi komputerami człowiek żyje – aktywność fizyczna również ma swoje miejsce w codziennym rytmie. Warto skorzystać z pogody i wybrać się na przejażdżkę, szczególnie teraz, gdy rower górski Indiana X-Pulser 1.9 jest świetnej promocji. Sprawdź i nie przegap oferty!



Rower górski INDIANA X-Pulser 1.9 M19 to model zaprojektowany z myślą o osobach poszukujących roweru do jazdy po zróżnicowanym terenie. Wyposażony został w lekką ramę aluminiową, amortyzowany widelec oraz koła w rozmiarze 29 cali. Od teraz do 31 lipca 2025 model ten dostępny jest w promocyjnej cenie w ramach Wielka Wyprzedaż za 1249 zł z kodem WW2706-310725.



Ten rower górski objęty jest również dodatkowymi promocjami, w tym zniżką 20% na foteliki rowerowe i lampkami rowerowymi tańszymi o 25%. To dobry moment, by zaopatrzyć się we wszystkie niezbędne akcesoria.







Model wyposażono w amortyzowany widelec przedni, który ogranicza odczuwanie nierówności nawierzchni, takich jak korzenie, kamienie czy krawężniki. Tego rodzaju zawieszenie zwiększa komfort jazdy na trasach nieutwardzonych oraz podczas rekreacyjnych przejażdżek poza miastem. Widelec nie posiada blokady, co upraszcza obsługę i konserwację.



Zastosowane koła mają średnicę 29 cali, co wpływa na lepsze przetaczanie się przez przeszkody oraz stabilność jazdy przy większej prędkości. Opony posiadają uniwersalny bieżnik, umożliwiający poruszanie się zarówno po nawierzchniach asfaltowych, jak i drogach gruntowych. Obręcze wykonano z aluminium, co pozwala zredukować masę obracających się elementów i wpływa na płynność jazdy.



Rower INDIANA X-Pulser 1.9 wyposażony został także w napęd zbudowany z komponentów Shimano – obejmuje on przerzutkę przednią Shimano Tourney TZ500 oraz tylną przerzutkę Shimano Tourney TY300. Liczba przełożeń to 21 (3x7), co pozwala na dostosowanie oporu do nachylenia i rodzaju nawierzchni. Przerzutki obsługiwane są za pomocą manetek obrotowych Shimano Revoshift, montowanych na kierownicy.



Hamulce typu V-brake zostały zamontowane zarówno z przodu, jak i z tyłu. To rozwiązanie często spotykane w rowerach rekreacyjnych, charakteryzujące się prostą budową i łatwością serwisowania. Choć nie są one tak skuteczne jak hamulce tarczowe w warunkach błotnistych, dobrze sprawdzają się w suchych warunkach drogowych.



Kierownica typu MTB pozwala na pewny chwyt i kontrolę podczas jazdy w terenie. Mostek oraz sztyca podsiodłowa również wykonane zostały z aluminium, co sprzyja zachowaniu niskiej masy całkowitej roweru. Siodło zamontowane fabrycznie to model rekreacyjny o umiarkowanej twardości, dopasowany do sylwetki użytkownika i geometrii ramy.



Rower nie posiada dodatkowego wyposażenia takiego jak błotniki, bagażnik czy oświetlenie, ale użytkownik może go rozbudować we własnym zakresie. Producent przewidział odpowiednie punkty montażowe, które pozwalają na instalację akcesoriów zgodnych ze standardami rynku. Warto skorzystać z dostępnych promocji na akcesoria. Wszystko czego potrzebujesz znajdziesz w Media Expert.



W ramach trwającej promocji Wielka Wyprzedaż, rower INDIANA X-Pulser 1.9 M19 dostępny jest w cenie jedynie 1249 zł po użyciu kodu WW2706-310725





Model ten objęty jest także dodatkowymi promocjami akcesoryjnymi. Wśród nich znajduje się zniżka 20% na wybrane foteliki rowerowe dla dzieci, co może zainteresować osoby planujące rodzinne wycieczki. Ponadto dostępna jest również zniżka 25% na lampki rowerowe marki ROCKBROS, które można dobrać zgodnie z własnymi preferencjami.





