Poniedziałek 30 czerwca 2025 AMD zgarnia już 1/3 przychodów z rynku serwerów

Autor: Wedelek | źródło: TechPowerUp | 06:43 Niespełna dekadę temu (w okolicach 2017 roku) AMD niemal nie liczyło się na rynku serwerowym, gdzie niepodzielnie panował Intel. Podobnie było zresztą na rynku PC, gdzie premiera Bulldozera o mało co nie pogrzebała firmę na dobre. AMD udało się jednak przetrwać ciężkie czasy i aktualnie producent zgarnia już około jedną trzecią przychodów ze sprzedaży serwerowych CPU. W tym samym okresie udział Intela spadł z niemal 100% do około 63%. Na taki stan rzeczy wpływ miała nie tylko bardzo udana architektura Zen, ale również opóźnienia i problemy produkcyjne Intela z nowymi litografiami i samymi procesorami, w tym z flagowym Sapphire Rapids.



Według analityków IDC i Mercury Research zła passa Intela będzie trwać dalej i do końca 2025 roku udział AMD w przychodach z serwerowych CPU wzrośnie do około 36%, a Intela spadnie do 55%.



Co ciekawe na osłabieniu niebieskich zyskają też inni producenci. Z prognoz można wyczytać, że procesory serwerowe oparte na architekturze Arm mają potencjał by już w przyszłym roku odpowiadać za 9% przychodów z rynku serwerowego.



A jeśli nic się nie zmieni, to do 2027 roku AMD osiągnie około 40% udziału w przychodach z tego rynku, Intel spadnie poniżej 50%, a Arm wykroi dla siebie kawałek wart 10-12% przychodów ze sprzedaży serwerowych CPU. Pamiętajmy przy tym, że mówimy tu o przychodach, a nie udziałach procentowych w ujęciu ilościowym. Jest to ważne, bo procesory na bazie ARM są zazwyczaj tańsze od układów na bazie x86, więc nasycenie rynku chipami tego typu będzie z pewnością większe niż te 12%.









Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.