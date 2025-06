Poniedziałek 30 czerwca 2025 Microsoft potwierdza, jesienią dostaniemy Windowsa 25h2

Autor: Wedelek | źródło: Microsoft | 06:41 Microsoft potwierdził, że jesienią 2025 roku udostępni użytkownikom kolejną dużą aktualizację Windows 11 oznaczoną jako 25H2. Premiera nowej odsłony przewidziana jest na wrzesień lub październik i zbiegnie się z końcem wsparcia technicznego dla Windows 10, co może skłonić najbardziej opornych użytkowników do migracji na nowszy system. Tym razem Microsoft nie zamierza dodawać zbyt wielu nowości, a zamiast tego skupi się przede wszystkim na poprawie stabilności i szybkości działania całego systemu.



Microsoft zaznaczył również, że dla użytkowników Windows 11 w wersji 24H2 instalacja będzie błyskawiczna, ponieważ system nie będzie zaciągał zbyt dużo plików z internetu. Większość potrzebnych komponentów jest już zaszyta w systemie, a aktualizacja ma je jedynie odblokować.



Z nowych rzeczy dostaniemy usprawnione menu Start z większą ilością dostępnych opcji customizacji i poprawioną czytelnością, oraz możliwość skalowania ikon wyświetlanych na pasku zadań.



Tradycyjnie aktualizacja będzie dostarczana do użytkowników końcowych etapami.





