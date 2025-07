Poniedziałek 30 czerwca 2025 Intel rozstaje się z dotychczasowym CSO

Autor: Wedelek | źródło: Reuters | 06:59 Intel poinformował, że w toku postępowania restrukturyzacyjnego z firmy odchodzi Safroadu Yeboah-Amankwaha. Piastował on stanowisko dyrektora ds. rozwoju strategicznego (Chief Strategy Officer, w skrócie CSO), nadzorując kluczowe inicjatywy rozwojowe, partnerstwa strategiczne oraz inwestycje kapitałowe, szczególnie w ramach wydzielonego w tym roku działu Intel Capital. Safroadu do zespołu niebieskich dołączył we wrześniu 2020 roku i wiele wskazuje na to, że decyzja o rozwiązaniu współpracy była nagła. Niestety nie znamy oficjalnych powodów rozstania, a Reuters informuje, że nie wiadomo nawet, czy decyzja była obustronna, czy wymuszona przez zarząd.



Wiadomo natomiast, że obowiązki Yeboah-Amankwaha przejmie Sachin Katti, szef działu Chief Technology & AI Officer. Odejście CSO wpisuje się w szerszy plan redukcji zatrudnienia, w ramach którego Intel planuje zwolnić około 21 000 pracowników w 2025 roku upraszczając przy tym swoją strukturę. A jak widać plany obecnego CEO dotyczą nie tylko szeregowych pracowników, ale i kadry zarządzającej.





