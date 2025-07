Środa 2 lipca 2025 Intel chce zrezygnować z litografii 18A

Autor: Wedelek | źródło: Reuters | 16:04 Reuters donosi, że Lip-Bu Tan, aktualny CEO Intela, rozważa wycięcie z portfolio produktów oferowanych klientom swoich FABów procesu technologicznego 18A na rzecz nowszego 14A. Przemawiać ma za tym niskie zainteresowanie klientów tym procesem oraz konieczność ograniczenia kosztów, zwłaszcza po rekordowej stracie firmy jaką odnotowano w 2024 roku (18,8 miliarda dolarów). Porzucenie 18A dla zewnętrznych klientów wiązałoby się z odpisami sięgającymi setek milionów, a nawet miliardów dolarów.



Ostateczna decyzja ma zapaść jesienią, choć zarząd pozna ją wcześniej – ponoć jeszcze w tym miesiącu.



Mimo wygaszania litografii 18A Intel zamierza wywiązać się z dotychczasowych zobowiązań, dostarczając ograniczoną liczbę chipów m.in. dla Amazona i Microsoftu oraz oczywiście własne procesory z serii „Panther Lake”. Te są planowane na koniec 2025 roku. Firma liczy, że skupienie się na technologii 14A pozwoli jej skuteczniej konkurować z TSMC i przyciągnąć takich klientów jak Apple czy NVIDIA.









