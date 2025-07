Środa 2 lipca 2025 3,69% użytkowników Steama do grania używa PCtów z RTXami 50xx

Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 18:12 Kilka godzin temu Valve opublikowało wyniki czerwcowego raportu na temat platformy Steam. Wynika z nich, że karty graficzne z serii GeForce RTX 5000, zbudowane w oparciu o architekturę Blackwell zaczynają zdobywać coraz więcej rynku. Konkretnie najnowsze karty Nvidii są już zainstalowane w 3,69% komputerów użytkowników tej platformy. Największą popularnością cieszy się RTX 5070, którego udział zbliża się do 1%. Tuż za nim plasują się RTX 5080 oraz RTX 5070 Ti. W zestawieniu wymieniono również RTXa 5060 Ti i RTX 5060, oraz flagowego RTX 5090, ale ich pozycja jest wyraźnie słabsza.



Dla kontekstu najnowsze Radeony RX 9000 i karty z serii Arc B wciąż nie pojawiły się w zestawieniu, co oznacza, że ich udział w tynku jest wciąż niewielki.



Myślę, że warto w tym miejscu nadminieć, że Nvidia to praktycznie monopolista ankiet Steam. Karty tego producenta ma 90% użytkowników ujętych w badaniu, a najpopularniejszym modelem jest w tej chwili RTX 4060 z udziałem nieco poniżej 5%.



Na koniec mała uwaga. Ankiety sprzętowe Steam nie obejmują wszystkich użytkowników tej platformy. Uczestnictwo w badaniu jest dobrowolne i opiera się na losowym zaproszeniu wybranych użytkowników do wzięcia udziału w ankiecie. Oznacza to, że nie każdy użytkownik Steama otrzymuje ankietę w danym miesiącu, a wyniki opierają się na metodzie próbkowania statystycznego, a nie pełnym spisie wszystkich kont. Działa to na podobnej zasadzie, jak próbkowanie statystyczne w sondażach poparcia partii politycznych.









Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.