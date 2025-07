Poniedziałek 7 lipca 2025 Xeon Diamond Rapids z maksymalnie 192 rdzeniami P

Autor: Wedelek | źródło: TechPowerUp | 06:03 Dzięki pracownikom HEPiX TechWatch dowiedzieliśmy się kilku nowych informacji na temat nowe platformy serwerowej Intela Oak Stream. W jej skład wejdą procesory z rodziny Xeon Diamond Rapids wyposażone w rdzenie x86 Panter Cove wytwarzane w litografii Intel 18A. Z opublikowanych danych wynika, że wzorem AMD niebiescy postawią na budowę chipletową, a TOPowy model ma dostać cztery chiplety, po 48 rdzenie typu P każdy. To daje nam 192 wysokowydajne rdzenie na procesor.



Najmocniejsze układy z nowej serii otrzymają tez 16-kanałowy kontroler pamięci DDR5 MRDIMM Gen 2 z transferami na poziomie 12 800 MT/s, a ich TDP będzie wynosić 500W. Z kolei w przypadku tańszych wariantów kontroler będzie 8-kanałowy, co pozwoli zmniejszyć zużycie prądu i obniżyć koszt produkcji.



Nowe CPU dostaną też wsparcie dla PCI-Express 6.0, instrukcji Intel APX i nowych formatów liczb zmiennoprzecinkowych w postaci TF32 i FP8 oraz mają wydajniej przetwarzać instrukcje AMX.



Jeśli chodzi o płyty główne, to w ramach platformy Oak Stream mamy otrzymać modele z 1, 2 lub 4 gniazdami LGA 9324, co oznacza, że jeden komputer będzie obsługiwać nawet 768 rdzeni o łącznym, szczytowym poborze energii na poziomie 2000W. Na ile nowy produkt będzie konkurencyjny względem rozwiązań AMD dowiemy się w przyszłym roku, bo właśnie wtedy Diamond Rapids trafi do sprzedaży.









