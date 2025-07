Poniedziałek 7 lipca 2025 Threadripper 9980X najmocnieszym CPU HEDT na świecie

Autor: Wedelek | źródło: WccfTech | 06:13 Najnowszy Ryzen Threadripper 9980X został przetestowany w PassMarku uzyskując imponujący wynik 147 481 punktów w teście wielowątkowym. To czyni go oficjalnie najszybszym procesorem desktopowym spośród ponad 1450 przetestowanych modeli. Nowemu CPU udało się nawet wyprzedzić dotychczasowego hegemona od AMD, czyli nawet 96-rdzeniowego Threadrippera PRO 7995WX. Nowy chip bazuje na architekturze Zen 5 i ma 64 rdzenie, 128 wątków oraz 256MB pamięci podręcznej L3, a jego TDP to imponujące 350W. Najnowszy Threadripper pracuje z zegarem bazowym 3,2 GHz, ale z odpowiednim chodzeniem osiąga do 5,4 GHz w trybie boost.



Trzeba jednak pamiętać, że Threadripper 9980X to typowy wół roboczy i choć Crysis pójdzie na nim bez problemu, to nie jest to najlepszy CPU do gier. A dzieje się tak z uwagi na stosunkowo niską wydajność pojedynczego wątku. Wynik 4 594 punktów jaki w takich testach uzyskuje plasuje go na poziomie Intel Core i9-13900K czy Apple M4 Max i dużo poniżej chociażby Ryzena 9 9950X3D.









Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.