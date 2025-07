Poniedziałek 7 lipca 2025 Arrow Lake Refresh, czyli co tam nowego Panie u Intela?

Autor: Wedelek | źródło: TechPowerUp | 06:37 O problemach Intela z serią Arrow Lake i planowanym odświeżeniu już na łamach TPC pisaliśmy, a dziś możemy poszerzyć Waszą wiedzę w tym zakresie o kilka nowych informacji, które dostarczył nam portal ZD-Korea. Dowiadujemy się z nich, że modele wchodzące w skład rodziny Arrow Lake Refresh będą mieć bardzo podobną specyfikację jak obecnie sprzedawane CPU, ale będą pracować z wyższymi zegarami. Tyczy się to tak częstotliwości bazowej jak i zegara w trybie Boost. Oprócz tego układy te będą korzystać z technologii IPO, która pozwala na precyzyjne dostrajanie częstotliwości rdzeni P i E, prędkości magistrali ring-bus, interfejsów UPI i D2D oraz limitów mocy PL1 i PL2.



Teoretycznie powinno się to przełożyć na wyraźny wzrost wydajności między innymi w grach, ale pewnie jak zwykle wyjdzie w praniu. Z nowości dostaniemy też mocniejszy koprocesor dla AI, a konkretnie NPU4 (Neural Processing Unit) o wydajności co najmniej 40TOPS.



Wartość ta jest nieprzypadkowa – jest to wymóg jaki musi spełnić procesor by na maszynie w niego wyposażonym mogła się pojawić nalepka AI PC ready.



Procesory Arrow Lake Refresh swoją premierę będą mieć już niebawem – w materiałach mówi się o drugiej połowie 2025 roku i będą kompatybilne z podstawkami LGA 1851 oraz aktualnie sprzedawanymi płytami głównymi dla Arrow Lake.





