Poniedziałek 7 lipca 2025 Nowy dron AI Rosji bazuje na układzie Nvidia Orin

Autor: Wedelek | źródło: TomsHardware | 07:07 Ukraiński wywiad twierdzi, że Rosja rozpoczęła właśnie testy polowe nowego drona bojowego Shahed MS001, będącego efektem kooperacji rosyjsko irańskiej. Według ukraińskiego generała Władysława Kłoczkowa, dron potrafi samodzielnie identyfikować i wybierać cele, dynamicznie dostosowując się do zmian na polu walki nawet w warunkach zakłóceń GPS i przy manewrujących obiektach wroga. Może działać w roju z innymi maszynami, wymieniając dane w czasie rzeczywistym i kontynuując misję nawet w przypadku całkowitej utraty łączności z bazą i operatorem.



Dron MS001 wykorzystuje szereg nowoczesnych technologii, w tym systemy termowizyjne, odporną na zakłócenia antenę GPS oraz układy FPGA, a jego sercem jest moduł Nvidia Jetson Orin. Ukraińcy podkreślają, że budowa drona nie byłaby możliwa, gdyby nie komponenty produkowane przez zachodnie państwa i Chiny. Swoją drogą jest to już kolejna taka konstrukcja. Wcześniej Rosjanie kombinowali z dronem V2U, który też bazował na chipach Nvidii.









Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.