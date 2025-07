Poniedziałek 7 lipca 2025 AIDA z obsługą procesorów Medusa Ridge, Medusa Point i Wildcat Lake

Autor: Wedelek | 07:08 Popularne narzędzie diagnostyczne AIDA64 Extreme otrzymało aktualizację, która wprowadza wsparcie dla nadchodzących procesorów AMD opartych na architekturze Zen 6. Co istotne w ramach aktualizacji dodano obsługę zarówno jednostek serwerowych jak i desktopowych i mobilnych. A biorąc pod uwagę fakt, że do tej pory wsparcie dla nowych CPU wprowadzano na kilka miesięcy przed ich rynkowym debiutem możemy się spodziewać, że Ryzeny 10000 będą mieć swoją premierę w okolicach targów Computex 2026.



Według przecieków desktopowe procesory z rdzeniami Zen 6 o kodowej nazwie Medusa Ridge będą kompatybilne z gniazdem AM5 i obecnie sprzedawanymi płytami głównymi. Przewiduje się także, że w tej generacji AMD wprowadzi12-rdzeniowe chiplety, co przełoży się na 32 rdzenie w najbardziej dopasionych modelach. Producent będzie też nadal dodawać do wybranych modeli pamięć 3D V-Cache, a w wersjach z wbudowanym IGP zagości układ na bazie RDNA 3.5.



Z kolei mobilne układy Medusa Point oprócz tradycyjnych rdzeni Zen 6 otrzymają też okrojone wersje energooszczędne na wzór układów Core Intela. Łącznie takich hybrydowych rdzeni ma być maksymalnie 22. Do tego dojdzie IGP z RDNA 3.5, a całość ma być montowana w nowym, większym gnieździe FP10 (mówimy oczywiście o połączeniu typu BGA). Premiera mobilnych CPU AMD spodziewana jest pod koniec 2026 lub na początku 2027 roku.



Do serwerów trafią oczywiście EPYC Venice z maksymalnie 256 rdzeniami. W ramach nowej rodziny pojawią się warianty z maksymalnie 16 blokami CCD wypełnionymi rdzeniami Zen 6C, oraz warianty z 8 blokami CCD ze „zwykłymi” rdzeniami Zen 6, których łącznie będzie maksymalnie 96.



Na koniec warto dodać, że w AIDA64 Extreme dodano też wstępne wsparcie dla procesorów Intel Wildcat Lake, czyli następców procesorów Alder Lake-N. Będzie to seria procesorów Intela, zaprojektowana z myślą o ultralekkich laptopach, Chromebookach, mini-PC, urządzeniach NAS oraz systemach wbudowanych. Wildcat Lake będą produkowane w litografii Intel 18A i będą łączyć wydajne rdzenie Cougar Cove (max. 2) i energooszczędne Da



rkmont (max 4 rdzenie).



Procesory te będą charakteryzować się bardzo niskim poborem mocy (TDP poniżej 10 W) i dostaną okrojony układ graficzny oparty na architekturze Intel Xe2 lub Xe3, wsparcie dla pamięci LPDDR5X i DDR5, 6 linii PCIe 4.0 i układ NPU o wydajności 40 TOPS. Ich premiera będzie mieć miejsce pod koniec roku lub na początku przyszłego (2026).





