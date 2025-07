Środa 9 lipca 2025 Intel znowu zwalnia pracowników

Autor: Wedelek | 06:04 Intel ogłosił kolejne, masowe zwolnienia pracowników. Tym razem z działów produkcji mikroprocesorów (Intel Foundry), rozwiązań dla branży motoryzacyjnej i marketingu. Na tę chwilę wiadomo, że redukcje obejmą od 15% do 20% stanowisk techników, inżynierów i badaczy w zakładach w Oregonie oraz nieznaną ilość pracowników biurowych. Jeśli chodzi o pracowników technicznych, to cięcia dotyczą głównie działu automotive, który zostanie całkowicie zamknięty, a większość jego pracowników straci pracę. Restrukturyzacja dotknie też pracowników biurowych z działu marketingu, który również zostanie znacząco ograniczony.



Z opublikowanych danych wynika, że Intel zostawi sobie tylko kilku kluczowych pracowników z działu marketingu, likwidując większość stanowisk i przekazując zadania związane z promocją firmie Accenture.



Zwolnienia to część akcji restrukturyzacyjnej, która ma odchudzić strukturę firmy i zredukować koszty. A o tym, że ciąć trzeba najlepiej świadczy ubiegłoroczna strata w wysokości bagatela 19 miliardów dolarów. Do tej pory Intel zlikwidował około 15 000 etatów ograniczając zatrudnienie do około 109 000 pracowników na świecie, ale jak widać to wciąż za dużo.





