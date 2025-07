Środa 9 lipca 2025 AMD udostępnia Linuksiarzom firmware z obsługą jeszcze niewydanych APU

Autor: Wedelek | źródło: Fudzilla | 06:11 AMD udostępniło nowe oprogramowanie układowe dla IGP bazujących na mikroarchitekturze RDNA 3.5 umieszczając je bezpośrednio w repozytorium linux-firmware. Wśród wrzuconych plików pojawił się między innymi firmware GFX 11.5.3, który prawdopodobnie jest przeznaczony dla niewydanych jeszcze APU o nazwie kodowej „Gorgon Point”, które mają być sprzedawane w ramach serii Ryzen 9000G.



W tym miejscu należy zaznaczyć, że AMD zazwyczaj publikuje pliki w repozytorium publicznym w dniu premiery lub tuż po niej, więc wcześniejsze pojawienie się kodu sugeruje dwie rzeczy: rychłą premierę nowych Ryzenów i jeszcze większe skupienie się na komputerach z Linuxem. Dla użytkowników Linuksa jest to bardzo dobra wiadomość, ponieważ twórcy dystrybucji mogą już zacząć pakować nowe pliki do swoich produktów, zapewniając obsługę nadchodzących układów na ich premierę.





