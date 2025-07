Środa 9 lipca 2025 Nvidia osiągnęła kapitalizację na poziomie 4bln dolarów

Autor: Wedelek | 06:27 Nvidia została pierwszą firma na świecie, której kapitalizacja rynkowa przekroczyła granicę 4 bilionów dolarów. Za sukcesem firmy stoją przede wszystkim rozwiązania dla AI, które od lat odpowiadają za lwią część jej przychodów. Wracając jednak do kapitalizacji, w tym przypadku przełom nastąpił w środę gdy akcje firmy wzrosły o 1,8%, osiągając cenę 162,88 dolarów za sztukę, co przełożyło się na kapitalizację na poziomie 3,97 biliona dolarów, co pozwoliło wyprzedzić Microsoft i Apple. Chwilę później Nvidia na krótko przekroczyła magiczną barierę 4 bilionów dolarów zapisując się tym samym na kartach finansowej historii.



Oczywiście kapitalizacja to nie przychód, choć i te są ogromne. Wystarczy wspomnieć, że w pierwszym kwartale bieżącego roku Nvidia odnotowała przychody na poziomie 44,1 miliarda dolarów, z czego aż 39,1 miliarda pochodziło z rozwiązań dla centrów danych. Co więcej analitycy przewidują, że rynek układów wspomagających sztuczną inteligencję może przekroczyć 500 miliardów dolarów do 2028 roku i stąd właśnie szybko rosnąca kapitalizacja firm, które działają na tym polu. A tu Nvidia jest bez dwóch zdań liderem.





